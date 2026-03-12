Военные грузовики Mercedes-Benz в зону риска поведут автопилоты

Поставщиком систем выбран немецкий производитель наземных дронов и беспилотных операций Quantum Systems. Как говорится в релизе Daimler Truck, по этому поводу между обеими компаниями уже подписан Меморандум о взаимопонимании (MoU).

Мотивация такого партнерства также озвучена – тесное сотрудничество в сфере беспилотных авиационных и наземных систем для оборонных операций. Daimler Truck планирует через программное обеспечение Quantum Systems MOSAIC интегрировать наработки по воздушным и наземным системам в свои автомобили.

Главное – защитить людей

Такая интеграция улучшит операционную ситуацию в главном – повысит защиту задействованного персонала и личного состава. Первые наработки уже есть: Mercedes-Benz Arocs с интегрированной беспилотной системой MOSAIC сейчас презентуется на конференции военных специалистов Log.Net 2026 году в Кобленце.

Это мероприятие сосредоточено на национальной и союзной обороне, решении проблем, стоящих перед логистическими системами Вооруженных сил Германии. Он объединяет Бундесвер, промышленность оборонных технологий, академические круги и политиков.

Оборонная стратегия: сотрудничество с избранными партнерами

Как один из крупнейших в мире производителей коммерческих автомобилей, Daimler Truck может производить решения для военных автомобилей в больших масштабах. Ожидается, что беспилотные аппараты также получат промышленную масштабируемость в будущем.

Все идет к тому, что армейские автопарки вскоре будут иметь подразделения с полностью автономными системами управления машинами логистического назначения. Фото: Daimler Truck

Для достижения этого Daimler Truck сочетает свой опыт в разработке и производстве с технологическими знаниями специализированных партнеров и стартапов. Сотрудничество с технологическими партнерами является центральной частью оборонной стратегии Daimler Truck, что позволяет надежно и быстро интегрировать новые возможности в автомобили.

"Интегрируя наши транспортные средства в MOSAIC, мы сможем бесшовно интегрировать их с другими наземными системами и беспилотными летательными аппаратами. В то же время мы развиваем наши грузовики в частично автономные и беспилотные платформы", – отмечает руководитель оборонных продаж Daimler Truck AG Даниэль Зиттель.

Вклад в технологический суверенитет Европы

Операционное сотрудничество предусматривает стратегическое значение для Германии и Европы. Такое партнерство укрепляет европейские автомобильные, автономные и ИИ возможности как ключевые технологии в оборонном секторе.

В то же время партнеры способствуют снижению технологических зависимостей и расширению устойчивых цепей поставок для возможностей и производства, релевантных для безопасности