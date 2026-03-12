Військові вантажівки Mercedes-Benz у зону ризику поведуть автопілоти

Постачальником систем обрано німецького виробника наземних дронів та безпілотних операцій Quantum Systems. Як йдеться у релізі Daimler Truck, щодо цього між обома компаніями вже підписано Меморандум про взаєморозуміння (MoU).

Мотивація такого партнерства також озвучена – тісна співпраця у сфері безпілотних авіаційних і наземних систем для оборонних операцій. Daimler Truck планує через програмне забезпечення Quantum Systems MOSAIC інтегрувати напрацювання з повітряних і наземних систем у свої автомобілі.

Головне – захистити людей

Така інтеграція покращить операційну ситуацію в головному – підвищить захист залученого персоналу та особового складу. Перші напрацювання вже є: Mercedes-Benz Arocs з інтегрованою безпілотною системою MOSAIC наразі презентується на конференції військових спеціалістів Log.Net 2026 році в Кобленці.

Цей захід зосереджений на національній та союзній обороні, розв'язанні проблем, що стоять перед логістичними системами Збройних сил Німеччини. Він об'єднує Бундесвер, промисловість оборонних технологій, академічні кола та політиків.

Оборонна стратегія: співпраця з обраними партнерами

Як один із найбільших у світі виробників комерційних автомобілів, Daimler Truck може виробляти рішення для військових автомобілів у великих масштабах. Очікується, що безпілотні апарати також отримають промислову масштабованість у майбутньому.

Все йде до того, що армійські автопарки невдовзі матимуть підрозділи з повністю автономними системами управління машигна логістичного призначення. Фото: Daimler Truck

Для досягнення цього Daimler Truck поєднує свій досвід у розробці та виробництві з технологічними знаннями спеціалізованих партнерів і стартапів. Співпраця з технологічними партнерами є центральною частиною оборонної стратегії Daimler Truck, що дозволяє надійно та швидко інтегрувати нові можливості в автомобілі.

"Інтегруючи наші транспортні засоби в MOSAIC, ми зможемо безшовно інтегрувати їх з іншими наземними системами та безпілотними літальними апаратами. Водночас ми розвиваємо наші вантажівки у частково автономні та безпілотні платформи", – зазначає керівник оборонних продажів Daimler Truck AG Даніель Зіттель.

Внесок у технологічний суверенітет Європи

Операційної співпраця передбачає стратегічне значення для Німеччини та Європи. Таке партнерство зміцнює європейські автомобільні, автономні та ШІ можливості як ключові технології в оборонному секторі.

Водночас партнери сприяють зниженню технологічних залежностей і розширенню стійких ланцюгів постачання для можливостей і виробництва, релевантних для безпеки