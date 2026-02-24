Укр
"Волгу" с мотором HEMI продают за 47 000 долларов

Рестомод на базе ГАЗ-21 "Волга" с V8 5,7 л продают в Вышгороде за 47 000 долларов.
ФОТО: auto.ria.com|

"Волга" с мотором HEMI

Евгений Гудущан
24 февраля, 12:40
В Вышгороде Киевской области на площадке в Вышгороде на площадке Auto.Ria выставлен на продажу рестомод, созданный на базе ГАЗ-21 "Волга" 1963 года выпуска. Стоимость автомобиля – 47 000 долларов, пишет topgir.com.ua.

Проект выполнен в формате двухдверного купе и оснащен бензиновым двигателем HEMI V8 объемом 5,7 литра.

Техническая основа и доработки

За основу взята "Волга" 1963 года. Кузов окрашен в синий цвет с сохранением классических пропорций модели, однако стандартный четырехдверный седан превращен в купе.

По информации из объявления, автомобиль демонстрирует уверенное поведение в городском потоке и способен обеспечить хорошую динамику. Указывается, что процесс построения проекта документировался.

Исторический контекст

ГАЗ-21 "Волга" производилась с 1956 по 1970 год и является одной из самых известных моделей советского автопрома. Представленный экземпляр сочетает классический дизайн с современными техническими решениями, что характерно для формата рестомод - сочетание ретро-стилистики с современной силовой установкой и обновленными ходовыми характеристиками.

Двигатель

5.7-литровый двигатель V8 HEMI (Chrysler) - это культовый американский атмосферный бензиновый двигатель, известный высокой производительностью (обычно 395 л.с. и 556 Нм момента). Он устанавливается на Ram 1500, Dodge Charger, Durango, Challenger, Jeep Grand Cherokee. Оснащается системой отключения цилиндров MDS для экономии топлива.

#Ретро #Главные новости #Aвтофанаты #Новости #ГАЗ #Фото