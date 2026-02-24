"Волгу" з мотором HEMI продають за 47 000 доларів

У Вишгороді Київської області на майданчику Auto.Ria виставлено на продаж рестомод, створений на базі ГАЗ-21 «Волга» 1963 року випуску. Вартість автомобіля зазначена у 47 000 доларів, пише topgir.com.ua.

Проект виконано у форматі дводверного купе та оснащено бензиновим двигуном HEMI V8 об’ємом 5,7 літра.

Технічна основа та доопрацювання

За основу взято «Волгу» 1963 року. Кузов пофарбовано в синій колір зі збереженням класичних пропорцій моделі, однак стандартний чотиридверний седан перетворено на купе.

За інформацією з оголошення, автомобіль демонструє впевнену поведінку в міському потоці та здатний забезпечити гарну динаміку. Вказується, що процес побудови проекту документувався.

Історичний контекст

ГАЗ-21 «Волга» вироблялася з 1956 по 1970 рік і є однією з найвідоміших моделей радянського автопрому. Представлений екземпляр поєднує класичний дизайн із сучасними технічними рішеннями, що характерно для формату рестомод — поєднання ретро-стилістики з сучасною силовою установкою та оновленими ходовими характеристиками.

Двигун

5,7-літровий двигун V8 HEMI (Chrysler) - це культовий американський атмосферний бензиновий двигун, відомий високою продуктивністю (зазвичай 395 к.с. і 556 Нм моменту). Він встановлюється на Ram 1500, Dodge Charger, Durango, Challenger, Jeep Grand Cherokee. Оснащується системою відключення циліндрів MDS для економії пального.