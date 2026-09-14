Volkswagen готовит сверхэкономичный электромобиль Mission Efficiency

Как сообщает издание Carscoops, германский автогигант готовится представить новый концепт, созданный для максимальной экономии энергии. Если с 2013 по 2016 годы компания выпускала дизельный плагин-гибрид XL1, потреблявший всего 1 литр горючего на 100 км, то теперь пришло время полностью электрического преемника.

Аэродинамика вместо больших батарей

Для украинских водителей, которые сейчас считают каждый литр горючего и киловатт-час, такой подход выглядит очень перспективно. Вместо того чтобы ставить в авто огромные и тяжелые аккумуляторы, инженеры VW пошли по пути тотального уменьшения сопротивления воздуха. Концепт получил обтекаемый кузов в форме капли, что позволяет ему буквально "разрезать" воздух с минимальными затратами энергии.

Судя по первым эскизам, новинка сохранила фирменные черты своего предшественника XL1: узкую заднюю часть с закрытыми колесами и плавную линию крыши. Впереди авто украшает сплошная светодиодная полоса и светящийся логотип VW.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Рекордный заезд на 800 км

В ближайшее время Mission Efficiency отправится в рекордное путешествие из Вольфсбурга в Вену.– это около 800 километров. Ожидается, что электромобиль попытается преодолеть это расстояние на одном заряде, используя очень компактную батарею, или покажет беспрецедентно низкий расход энергии на километр пробега.

В самой компании отмечают, что главная цель проекта– исследовать пределы возможного для повседневного автомобиля, основанного на серийных технологиях. Итак, вполне вероятно, что эти аэродинамические решения мы скоро увидим на обычных "народных" электромобилях бренда, что сделает их эксплуатацию еще дешевле.