Volkswagen готує надекономічний електромобіль Mission Efficiency

Як повідомляє видання Carscoops, німецький автогігант готується представити новий концепт, створений для максимальної економії енергії. Якщо з 2013 по 2016 роки компанія випускала дизельний плагін-гібрид XL1, який споживав лише 1 літр пального на 100 км, то тепер настав час повністю електричного наступника.

Аеродинаміка замість великих батарей

Для українських водіїв, які зараз рахують кожен літр пального та кіловат-годину, такий підхід виглядає дуже перспективно. Замість того, щоб ставити в авто величезні та важкі акумулятори, інженери VW пішли шляхом тотального зменшення опору повітря. Концепт отримав обтічний кузов у формі краплі, що дозволяє йому буквально "розрізати" повітря з мінімальними витратами енергії.

Судячи з перших ескізів, новинка зберегла фірмові риси свого попередника XL1: вузьку задню частину із закритими колесами та плавну лінію даху. Спереду авто прикрашає суцільна світлодіодна смуга та логотип VW, що світиться.

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Рекордний заїзд на 800 кілометрів

Найближчим часом Mission Efficiency вирушить у рекордну подорож з Вольфсбурга до Відня – це майже 800 кілометрів. Очікується, що електромобіль спробує подолати цю відстань на одному заряді, використовуючи дуже компактну батарею, або ж покаже безпрецедентно низьку витрату енергії на кілометр пробігу.

У самій компанії зазначають, що головна мета проєкту – дослідити межі можливого для повсякденного автомобіля, який базується на серійних технологіях. Тож цілком імовірно, що ці аеродинамічні рішення ми скоро побачимо на звичайних "народних" електромобілях бренду, що зробить їхню експлуатацію ще дешевшою.