Volkswagen может создать настоящий внедорожник на базе пикапа Amarok

Как отмечает Carscoops, несмотря на то, что автомобиль так и не вышел за пределы стадии разработки, реальный прототип до сих пор хранится во внутренней коллекции Volkswagen в Вольфсбурге.

Концепция модели предполагала замену грузовой платформы пикапа на закрытый пассажирский салон с тремя рядами сидений. Такой автомобиль мог бы стать прямым конкурентом для таких популярных рамных моделей, как Ford Everest, Toyota 4Runner, Toyota Land Cruiser Prado и Isuzu MU-X.

Ford Everest

Причины остановки проекта и финансовые препятствия

Главной причиной, по которой внедорожник на базе Amarok не попал на конвейер, стали не инженерные сложности, а финансово-экономические расчеты. Специалисты Volkswagen Commercial Vehicles продвинули проект достаточно далеко, полностью определив его дизайн и пропорции. Ранее руководитель отдела дизайна VW CV Альберт Кирзингер даже опубликовал изображение концепта в сети LinkedIn через несколько лет после того, как проект был отклонен.

Создание отдельного рамного внедорожника экономически оправдано только при условии высоких объемов продаж. Модели этого класса пользуются большим спросом в Австралии, Таиланде, Южной Африке и Южной Америке, однако на глобальном уровне они не являются массовыми. Поскольку потенциальные рынки сбыта оказались ограниченными, топ-менеджмент в Вольфсбурге долгое время не мог согласовать бизнес-план.

Перспективы возрождения концепции в третьем поколении Amarok

Несмотря на прошлые неудачи, идея создания рамного внедорожника вновь возвращается на повестку дня. Go Auto отмечает, что расширение модельного ряда за счет внедорожника на платформе пикапа остается давним желанием бренда. Автопроизводитель уже подтвердил разработку следующего, третьего поколения Volkswagen Amarok, которое сменит текущую модель, выпущенную в 2022 году. В настоящее время Volkswagen ведет переговоры о партнерстве для создания нового поколения:

Текущий пикап Amarok построен на совместной платформе с Ford Ranger, у которого уже есть родственная модель в виде внедорожника Ford Everest. Создание аналога под брендом Volkswagen на этой же базе является самым простым техническим решением.

В то же время автопроизводитель рассматривает возможность привлечения своих китайских подразделений. Компания уже работает над новым гибридным Amarok для рынка Южной Америки, используя разработки из Китая.

В настоящее время Amarok не продается на рынке США из-за высокой таможенной пошлины на импорт грузовых автомобилей. Однако, учитывая популярность рамных моделей среди американских покупателей, Volkswagen рассматривает возможность локализации производства будущего внедорожника. Несмотря на то, что первый прототип годами пылился на складе, идея выпуска рамного семейного автомобиля остается актуальной для немецкого концерна.