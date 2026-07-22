Volkswagen може побудувати справжній позашляховик на базі пікапа Amarok

Як зазначає Carscoops, попри те, що автомобіль так і не вийшов за межі стадії розробки, реальний прототип досі зберігається у внутрішній колекції Volkswagen у Вольфсбурзі.

Концепція моделі передбачала заміну вантажної платформи пікапа на закритий пасажирський салон із трьома рядами сидінь. Такий автомобіль міг би стати прямим конкурентом для таких популярних рамних моделей, як Ford Everest, Toyota 4Runner, Toyota Land Cruiser Prado та Isuzu MU-X.

Ford Everest

Причини зупинки проєкту та фінансові перешкоди

Головною причиною, чому позашляховик на базі Amarok не потрапив на конвеєр, були не інженерні складнощі, а фінансово-економічні розрахунки. Фахівці Volkswagen Commercial Vehicles просунули проєкт достатньо далеко, повністю визначивши його дизайн і пропорції. Раніше керівник відділу дизайну VW CV Альберт Кірзінгер навіть оприлюднив зображення концепту в мережі LinkedIn через кілька років після того, как проєкт відхилили.

Створення окремого рамного позашляховика є економічно виправданим лише за умови високих обсягів продажів. Моделі цього класу користуються великим попитом у країнах Австралії, Таїланду, Південної Африки та Південної Америки, проте вони не є масовими на глобальному рівні. Оскільки потенційні ринки збуту виявилися обмеженими, топменеджмент у Вольфсбурзі тривалий час не міг узгодити бізнес-план.

Перспективи відродження концепції у третьому поколінні Amarok

Попри минулі невдачі, ідея створення рамного позашляховика знову повертається на порядок денний. Go Auto зазначає, що розширення модельного ряду закритим позашляховиком на платформі пікапа залишається давнім бажанням бренду. Автовиробник вже підтвердив розробку наступного, третього покоління Volkswagen Amarok, яке змінить поточну модель, випущену у 2022 році. Наразі Volkswagen веде переговори щодо партнерства для створення нової генерації:

Поточний пікап Amarok побудований на спільній платформі з Ford Ranger, який вже має родинну модель у вигляді позашляховика Ford Everest. Створення аналога під брендом Volkswagen на цій же базі є найпростішим технічним рішенням.

Водночас автовиробник розглядає залучення своїх китайських підрозділів. Компанія вже працює над новим гібридним Amarok для ринку Південної Америки, використовуючи розробки з Китаю.

Наразі Amarok не продається на ринку США через високий митний збір на імпорт вантажних автомобілів. Проте з огляду на популярність рамних моделей серед американських покупців, Volkswagen розглядає можливість локалізації виробництва майбутнього позашляховика. Попри те, що перший прототип роками збирав пил у сховищі, ідея випуску рамного сімейного автомобіля залишається актуальною для німецького концерну.