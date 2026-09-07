Volkswagen превратит автозавод в Германии в предприятие оборонной промышленности

Volkswagen, правительство федеральной земли Нижняя Саксония и инвестор Aurelius Capital согласовали основные условия продажи завода в Оснабрюке. Об этом Volkswagen сообщил 7 сентября, подтвердив планы постепенно превратить предприятие в центр безопасных и оборонных технологий.

Автомобили на заводе еще будут производить, но недолго

Завод Volkswagen в Оснабрюке имеет более чем 120-летнюю историю автомобильного производства. Сегодня предприятие выпускает, в частности, кабриолет T-Roc, но эта глава его истории завершается.

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Volkswagen T-Roc Cabriolet R-Line. Фото Volkswagen

Volkswagen еще в 2024 году решил прекратить производство автомобилей в Оснабрюке летом 2027 года. Новую автомобильную модель для завода компания не нашла, поэтому предприятие оказалось среди площадок, будущее которых требовало отдельного решения.

Теперь такое решение фактически найдено. Aurelius Capital станет главным собственником компании, а Нижняя Саксония получит миноритарную долю.

Интересно, что Auto24 еще в марте писал о переговорах Volkswagen с Rafael по перепрофилированию завода. Тогда этот план выглядел далеко не гарантированным, а летом проект оказался под угрозой из-за позиции одного из крупных акционеров Volkswagen.

Что будут производить вместо автомобилей

Первым проектом нового предприятия станет сотрудничество с Rafael Advanced Defense Systems. Израильская компания известна, прежде всего, системой ПВО Iron Dome, которая используется для перехвата ракет и других воздушных целей.

Впрочем, немаловажная деталь состоит в том, что Volkswagen не превратится в производителя самых ракет-перехватчиков Iron Dome. Речь идет о производстве систем и компонентов средств противовоздушной обороны, которые будут использоваться в Германии и Европе.

По информации германских СМИ, среди возможных направлений могут быть элементы наземного оборудования, транспортные средства и другие компоненты комплекса. При этом конкретный перечень продукции еще предстоит определить в процессе создания нового предприятия.

То есть, речь идет не о том, что в цехах Volkswagen завтра начнут собирать ракеты, а о постепенном создании на базе автомобильного предприятия нового оборонно-промышленного производства.

Почти 1400 работников могут сохранить работу

Для Оснабрюка это соглашение имеет значение не только из-за изменения профиля предприятия. Главный вопрос – что будет с людьми после завершения производства автомобилей.

В настоящее время на заводе работает около 1800 человек. По информации ZDF, новая концепция может обеспечить перспективу примерно для 1400 работников, то есть почти трех четвертей нынешнего штата.

Volkswagen также заявил, что при переходе к новой структуре будет передавать свой опыт в производстве, промышленной инженерии и развитии продукции, а также имеющуюся инфраструктуру.

Для работников это означает, что вместо закрытия предприятия они могут получить возможность перейти из автомобильного производства в оборонную промышленность.

Почему Volkswagen вообще отказывается от завода

Оснабрюк стал одним из символов масштабной перестройки Volkswagen. Немецкий автогигант имеет значительные избыточные производственные мощности, а конкуренция с китайскими автопроизводителями, высокие издержки и падение доходности вынуждают концерн сокращать издержки.

Auto24 уже писал о масштабном плане Volkswagen по сокращению модельного ряда и 50 тысяч рабочих мест.. Компания также пересматривает будущее своих германских производственных площадок, поскольку нынешняя промышленная структура стала слишком дорогой для текущих объемов продаж.

Еще одним фактором является китайская конкуренция. В такой ситуации удерживать завод, для которого нет достаточно автомобильных заказов, становится экономически сложно. Но полностью закрыть предприятие означало бы лишиться производственной инфраструктуры и тысяч квалифицированных рабочих мест.

Оборонная промышленность явилась одним из вариантов такого преобразования.

Автомобильный завод становится частью оборонного производства

Именно в этом и заключается самая необычная часть сделки. Оснабрюк не просто сменяет собственника, а постепенно меняет сам профиль деятельности.

На предприятии есть производственные помещения, оборудование, логистика и квалифицированные работники. Для оборонной индустрии это может стать готовой базой, которую не нужно строить с нуля.

Aurelius Capital специализируется на инвестициях в технологические компании, в частности в сфере обороны, кибербезопасности, искусственного интеллекта и критической инфраструктуры. Вместе с Нижней Саксонией инвестор планирует постепенно превратить Оснабрюк в центр компетенций безопасности и обороны.

Rafael должен обеспечить технологическую экспертизу и опыт в создании современных систем ПВО, а работники завода должны играть важную роль в запуске производства и его промышленном масштабировании.

Германия все активнее переориентирует промышленность на оборону

История Оснабрюка вписывается в более широкий процесс, который сейчас происходит в германской промышленности. После начала масштабной войны России против Украины, Германия и другие страны Европы начали существенно увеличивать внимание к собственным оборонным возможностям.

Для автомобильной промышленности это особенно интересно, поскольку имеет огромную производственную базу, развитую сеть поставщиков и квалифицированных инженеров.

Поэтому предприятия, больше не нужные для выпуска автомобилей в прежних объемах, потенциально могут получить новую жизнь в производстве продукции для оборонного сектора.

В случае Volkswagen это уже не просто разговор. Оснабрюк станет первым немецким автомобильным заводом, официально получающим перспективу перехода к оборонному производству.

Правда, окончательная продажа предприятия еще предстоит пройти необходимые корпоративные и регуляторные процедуры. Volkswagen прямо отмечает, что нынешние договоренности являются основой для дальнейшего соглашения, а его завершение зависит от окончательных договоров, решений соответствующих органов и проверок государственных структур.