Volkswagen перетворить автозавод у Німеччині на підприємство оборонної промисловості

Volkswagen, уряд федеральної землі Нижня Саксонія та інвестор Aurelius Capital погодили основні умови продажу заводу в Оснабрюку. Про це Volkswagen повідомив 7 вересня, підтвердивши плани поступово перетворити підприємство на центр безпекових та оборонних технологій.

Автомобілі на заводі ще вироблятимуть, але недовго

Завод Volkswagen в Оснабрюку має більш ніж 120-річну історію автомобільного виробництва. Нині підприємство випускає, зокрема, кабріолет T-Roc, але ця глава його історії завершується.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Volkswagen T-Roc Cabriolet R-Line. Фото Volkswagen

Volkswagen ще у 2024 році вирішив припинити виробництво автомобілів в Оснабрюку влітку 2027 року. Нової автомобільної моделі для заводу компанія не знайшла, тому підприємство опинилося серед майданчиків, майбутнє яких потребувало окремого рішення.

Тепер таке рішення фактично знайдено. Aurelius Capital стане основним власником підприємства, а Нижня Саксонія отримає міноритарну частку.

Цікаво, що Auto24 ще в березні писав про переговори Volkswagen з Rafael щодо перепрофілювання заводу. Тоді цей план виглядав далеко не гарантованим, а влітку проєкт узагалі опинився під загрозою через позицію одного з великих акціонерів Volkswagen.

Що вироблятимуть замість автомобілів

Першим проєктом нового підприємства стане співпраця з Rafael Advanced Defense Systems. Ізраїльська компанія відома насамперед системою ППО Iron Dome, яка використовується для перехоплення ракет та інших повітряних цілей.

Втім, важлива деталь полягає в тому, що Volkswagen не перетвориться на виробника самих ракет-перехоплювачів Iron Dome. Йдеться про виробництво систем та компонентів для засобів протиповітряної оборони, які використовуватимуться в Німеччині та Європі.

За інформацією німецьких ЗМІ, серед можливих напрямків можуть бути елементи наземного обладнання, транспортні засоби та інші компоненти комплексу. При цьому конкретний перелік продукції ще має бути визначений у процесі створення нового підприємства.

Тобто мова йде не про те, що в цехах Volkswagen завтра почнуть збирати ракети, а про поступове створення на базі автомобільного підприємства нового оборонно-промислового виробництва.

Майже 1 400 працівників можуть зберегти роботу

Для Оснабрюка ця угода має значення не лише через зміну профілю підприємства. Головне питання - що буде з людьми після завершення виробництва автомобілів.

Нині на заводі працює близько 1 800 людей. За інформацією ZDF, нова концепція може забезпечити перспективу приблизно для 1 400 працівників, тобто майже трьох чвертей нинішнього штату.

Volkswagen також заявив, що під час переходу до нової структури передаватиме свій досвід у виробництві, промисловій інженерії та розвитку продукції, а також наявну інфраструктуру.

Для працівників це означає, що замість закриття підприємства вони можуть отримати можливість перейти з автомобільного виробництва до оборонної промисловості.

Чому Volkswagen взагалі відмовляється від заводу

Оснабрюк став одним із символів масштабної перебудови Volkswagen. Німецький автогігант має значні надлишкові виробничі потужності, а конкуренція з китайськими автовиробниками, високі витрати та падіння прибутковості змушують концерн скорочувати витрати.

Auto24 уже писав про масштабний план Volkswagen зі скорочення модельного ряду та 50 тисяч робочих місць. Компанія також переглядає майбутнє своїх німецьких виробничих майданчиків, оскільки нинішня промислова структура стала занадто дорогою для поточних обсягів продажів.

Ще одним фактором є китайська конкуренція. У такій ситуації утримувати завод, для якого немає достатньо автомобільних замовлень, стає економічно складно. Але повністю закрити підприємство означало б втратити виробничу інфраструктуру та тисячі кваліфікованих робочих місць.

Оборонна промисловість стала одним із варіантів такого перетворення.

Автомобільний завод стає частиною оборонного виробництва

Саме в цьому і полягає найбільш незвичайна частина угоди. Оснабрюк не просто змінює власника, а поступово змінює сам профіль діяльності.

На підприємстві вже є виробничі приміщення, обладнання, логістика та кваліфіковані працівники. Для оборонної промисловості це може стати готовою базою, яку не потрібно будувати з нуля.

Aurelius Capital спеціалізується на інвестиціях у технологічні компанії, зокрема у сферах оборони, кібербезпеки, штучного інтелекту та критичної інфраструктури. Разом із Нижньою Саксонією інвестор планує поступово перетворити Оснабрюк на центр компетенцій у сфері безпеки та оборони.

При цьому Rafael має забезпечити технологічну експертизу та досвід у створенні сучасних систем ППО, а працівники заводу мають відіграти важливу роль у запуску виробництва та його промисловому масштабуванні.

Німеччина все активніше переорієнтовує промисловість на оборону

Історія Оснабрюка вписується у ширший процес, який зараз відбувається в німецькій промисловості. Після початку масштабної війни Росії проти України Німеччина та інші країни Європи почали суттєво збільшувати увагу до власних оборонних можливостей.

Для автомобільної промисловості це особливо цікаво, оскільки вона має величезну виробничу базу, розвинену мережу постачальників та кваліфікованих інженерів.

Тому підприємства, які більше не потрібні для випуску автомобілів у колишніх обсягах, потенційно можуть отримати нове життя у виробництві продукції для оборонного сектору.

У випадку Volkswagen це вже не просто розмови. Оснабрюк стане першим німецьким автомобільним заводом, який офіційно отримує перспективу переходу до оборонного виробництва.

Щоправда, остаточний продаж підприємства ще має пройти необхідні корпоративні та регуляторні процедури. Volkswagen прямо зазначає, що нинішні домовленості є основою для подальшої угоди, а її завершення залежить від остаточних договорів, рішень відповідних органів та перевірок державних структур.