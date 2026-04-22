Возвращение легенды: Smart представил двухместный концепт #2 и свой первый седан в Пекине

После перехода под управление китайско-немецкого тандема в 2019 году, бренд сосредоточился на кроссоверах, однако концепт #2 возвращает марку к ее корням. Новинка построена на совершенно новой электрической архитектуре ECA, отмечает Autoevolution. Дизайн прототипа, по словам экспертов, на 90% соответствует будущей серийной модели, премьера которой запланирована на октябрь этого года в Париже.

Технические характеристики обещают значительный скачок по сравнению с предшественником. Ожидается, что новый Smart #2 удвоит запас хода старого электрического Fortwo, позволяя проезжать до 300 километров на одном заряде. Компактные габариты в сочетании с “нетрадиционной эстетикой” и матово-золотой отделкой кузова делают модель одним из самых ожидаемых электромобилей 2026 года.

Премьера Smart #6: премиальный фастбэк для Китая

Еще одной громкой новинкой стал Smart #6 EHD – первый опыт бренда в сегменте премиальных седанов. Автомобиль получил кузов типа фастбек с элегантной и динамичной внешностью, над которой работала команда глобального дизайна Mercedes-Benz в Европе. Несмотря на европейские корни дизайна, модель #6 пока ориентирована исключительно на внутренний рынок Китая и не планируется к продаже в других странах.

Производство обеих моделей будет локализовано в Нинбо. Такое расширение модельного ряда свидетельствует о намерении Smart трансформироваться из производителя нишевых “микрокаров” в полноценный бренд премиальных электромобилей, который способен конкурировать в различных классах – от субкомпактов до среднеразмерных седанов.

Выводы и перспективы

Пекинский автосалон 2026 года стал площадкой для демонстрации амбиций Smart. Пока кроссоверы #1, #3 и #5 завоевывают рынок, концепт #2 должен вернуть лояльность фанатов оригинального бренда. Сочетание передовых китайских технологий Geely и опыта инженеров Mercedes-Benz позволяет компании создавать продукты с уникальным характером, которые снова становятся “нетрадиционными” и смелыми.