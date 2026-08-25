Все 100 самосвалов уже в работе

О направлении 4-осных грузовиков в разные регионы, где подрядчиком выступает Autostrada, говорится в разосланном релизе предприятия.

Это одна из крупнейших инвестиций "Автострады" в обновление техники с начала полномасштабной войны – ее объем составляет 1 млрд грн. Всего с начала войны в технику, специализированное оборудование и производственные мощности проинвестировано более 10 млрд. грн.

С колесной формулой 8×4

Компания приобрела 100 новых самосвалов Мерседес-бенз Arocs 5 4142 K (8×4). Они рассчитаны на интенсивную эксплуатацию и высокие нагрузки. Двигатели OM 471 мощностью 421 л. с., колесная формула 8×4 и кузова Meiller Halfpipe обеспечивают необходимую производительность для работы в сложных дорожных и производственных условиях.

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" Новые самосвалы уже отправились на наши строительные площадки по всей Украине. Они усилят технические мощности Autostrada на стратегических для страны проектах – от строительства защиты объектов энергетики, эксплуатационного содержания и восстановления дорог и мостов, до строительства магистральных водопроводов и объектов критической инфраструктуры, – говорится в релизе компании.

На лизинговом рынке Украины ценник в 1 миллиард гривен даже в довоенное время не часто формировался, а здесь на такое пошли продуманно и взвешенно. Фото: Autostrada

В условиях военных рисков страхование оформлено

Важной составляющей именно этого соглашения стала комплексная защита техники в условиях военных рисков. Все автомобили имеют полное страховое покрытие, включая КАСКО, гражданскую ответственность и дополнительное страхование от военных рисков.

Для Autostrada это соглашение – стратегическая инвестиция в усиление собственных производственных мощностей, технологической независимости и способности реализовывать качественно и быстро масштабные инфраструктурные проекты страны.

Такой подход позволяет предприятию контролировать ключевые производственные процессы, снижать зависимость от внешних ресурсов и отвечать за сроки, качество и результат на каждом этапе реализации проектов.