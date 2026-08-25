Усі 100 самоскидів уже в роботі

Про спрямування 4-вісних вантажівок в різні регіони, де підрядником виступає Autostrada, йдеться в розісланому релізі підприємства.

Зазначається, що це одна з найбільших інвестицій підприємства в оновлення техніки від початку повномасштабної війни – її обсяг становить 1 млрд грн. Загалом з початку війни в техніку, спеціалізоване обладнання та виробничі потужності проінвестовано понад 10 млрд грн.

З колісною формулою 8×4

Компанія придбала 100 нових самоскидів Mercedes-Benz Arocs 5 4142 K (8×4). Вони розраховані на інтенсивну експлуатацію та високі навантаження. Двигуни OM 471 потужністю 421 к. с., колісна формула 8×4 та кузови Meiller Halfpipe забезпечують необхідну продуктивність для роботи у складних дорожніх і виробничих умовах.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Нові самоскиди вже вирушили на наші будівельні майданчики по всій Україні. Вони посилять технічні потужності Autostrada на стратегічних для країни проєктах – від будівництва захисту обʼєктів енергетики, експлуатаційного утримання та відновлення доріг і мостів, до будівництва магістральних водогонів та об’єктів критичної інфраструктури, – йдеться у релізі компанії.

На лізинговому ринку України цінник в 1 мільярд гривнів навіть у довоєнний час не часто формувався, а тут продумано й виважено на це пішли. Фото: Autostrada

В умовах воєнних ризиків страхування оформлено

Важливою складовою саме цієї угоди став комплексний захист техніки в умовах воєнних ризиків. Усі автомобілі мають повне страхове покриття, включно з КАСКО, цивільною відповідальністю та додатковим страхуванням від воєнних ризиків.

Для Autostrada ця угода – стратегічна інвестиція в посилення власних виробничих потужностей, технологічної незалежності та здатності реалізовувати якісно і швидко наймасштабніші інфраструктурні проєкти країни.

Такий підхід дозволяє підприємству контролювати ключові виробничі процеси, зменшувати залежність від зовнішніх ресурсів і відповідати за строки, якість та результат на кожному етапі реалізації проєктів.