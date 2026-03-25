Закупленные селянами фургоны будут служить в десанте

От Полтавщины армейцам досталось 10 машин, а от Хмельницкой области – 20. Вся номенклатура закупок предварительно согласована с военными, техника закупалась по конкретным запросам.

К примеру, хмельницкие аграрные хозяйства в приобретении сделали акцент на "течики" – фургоны Volkswagen Transporter в версии Т5. Об этом донате рассказывает на своей ФБ-странице Всеукраинский аграрный совет (ВАР).

Читайте также Аграрии передали в войска "течики", пикапы и внедорожники



Желтый цвет машин стал определяющим

Описание "течиков" уже не раз размещалось в ленте новостей Авто24, повторяться не будем.

Скажем лишь то, что на этот раз все фургоны от крестьян Хмельницкой области имели классический для Всеукраинского аграрного совета желтый цвет и только один был белым.

Для армейской логистики “Транспортеры” незаменимы – и личный состав к передовой доставят, БК, продукты и воду подвезут, а при необходимости и раненых в стабилизационный пункт отвезут. Фото: ВАР

При этом половина фургонов имели двухрядный салон, а другая – однорядный. Поэтому грузовой отсек однорядного фургона был немного длиннее.

Читайте также Аграрии Житомирщины закупают автомобили для десантников

Всего в пакете значилось 18 фургонов вагонной конфигурации.

Потребность в пикапах у армейцев не спадает, они уже давно в статусе машин переднего края. Фото: Хмельницкая ОВА

Запрос на пикапы также был

Еще две единицы техники в пакете хмельницких аграриев принадлежали к группе внедорожных машин – пикапы Toyota Hilux и Mitsubishi L200, описания которых также часто встретились в новостях Авто24.

Читайте также Бронированные Toyota Hilux будут защищать полицейских: что это за машины

Полтавский пакет помощи из 10 фургонов для подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ также был из "течиков" желтого цвета. Фото: ВАР

Аграрии также держат фронт

"За каждым переданным автомобилем – конкретные люди, хозяйства, семьи. Это не о цифрах, а о том, что кто-то вовремя успеет, доедет, выживет. Аграрии держат свой фронт и делают все возможное, чтобы усилить наших военных там, где это нужно больше всего. Спасибо за очередной важнейший вклад в нашу общую победу участникам ВАР Хмельницкой и Полтавской, – отметил глава ВАР Андрей Дикун.

Читайте также Десять пикапов с непонятными заплатками на дверце передали разведчикам

По словам Андрея Дикуна, с начала полномасштабной войны ВАР передала украинским защитникам и защитницам 2924 автомобиля.