Закупленные селянами фургоны будут служить в десанте

В марте армейскую логистику ДШВ крестьяне усилили тремя десятками фургонов
От Полтавщины армейцам досталось 10 машин, а от Хмельницкой области – 20. Вся номенклатура закупок предварительно согласована с военными, техника закупалась по конкретным запросам.
К примеру, хмельницкие аграрные хозяйства в приобретении сделали акцент на "течики" – фургоны Volkswagen Transporter в версии Т5. Об этом донате рассказывает на своей ФБ-странице Всеукраинский аграрный совет (ВАР).
Желтый цвет машин стал определяющим
Скажем лишь то, что на этот раз все фургоны от крестьян Хмельницкой области имели классический для Всеукраинского аграрного совета желтый цвет и только один был белым.
Для армейской логистики “Транспортеры” незаменимы – и личный состав к передовой доставят, БК, продукты и воду подвезут, а при необходимости и раненых в стабилизационный пункт отвезут. Фото: ВАР
При этом половина фургонов имели двухрядный салон, а другая – однорядный. Поэтому грузовой отсек однорядного фургона был немного длиннее.
Всего в пакете значилось 18 фургонов вагонной конфигурации.
Потребность в пикапах у армейцев не спадает, они уже давно в статусе машин переднего края. Фото: Хмельницкая ОВА
Запрос на пикапы также был
Еще две единицы техники в пакете хмельницких аграриев принадлежали к группе внедорожных машин – пикапы Toyota Hilux и Mitsubishi L200, описания которых также часто встретились в новостях Авто24.
Полтавский пакет помощи из 10 фургонов для подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ также был из "течиков" желтого цвета. Фото: ВАР
Аграрии также держат фронт
"За каждым переданным автомобилем – конкретные люди, хозяйства, семьи. Это не о цифрах, а о том, что кто-то вовремя успеет, доедет, выживет. Аграрии держат свой фронт и делают все возможное, чтобы усилить наших военных там, где это нужно больше всего. Спасибо за очередной важнейший вклад в нашу общую победу участникам ВАР Хмельницкой и Полтавской, – отметил глава ВАР Андрей Дикун.
По словам Андрея Дикуна, с начала полномасштабной войны ВАР передала украинским защитникам и защитницам 2924 автомобиля.