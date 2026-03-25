Усі закуплені селянами фургони служитимуть в ДШВ

Від Полтавщини армійцям дісталося 10 машин, а від Хмельниччини – 20. Уся номенклатура закупок попередньо узгоджена з військовими, техніка закуповувалася за конкретними запитами.

Скажімо, хмельницькі аграрні господарства у придбанні зробили акцент на "течики" – фургони Volkswagen Transporter у версії Т5. Про цей донат розповідає на своїй ФБ-сторінці Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

Жовтий колір машин став визначальним

Опис "течиків" уже не раз розміщувався у стрічці новин Авто24, повторюватися не будемо.

Скажемо лише те, що цього разу усі фургони від селян Хмельниччини мали класичний для Всеукраїнської аграрної ради жовтий колір і лише один був білим.

Для армійської логістики “Транспортери” незамінні – і особовий склад до передової доставлять, БК, харчі й воду підвезуть, а при потребі й поранених до стабілізаційного пункту відтранспортують. Фото: ВАР

При цьому половина фургонів мали дворядний салон, а інша – однорядний. Відтак вантажний відсік однорядного фургона був трохи довшим.

Всього в пакеті було 18 фургонів вагонної конфігурації.

Потреба в пікапах у армійців не спадає, вони вже давно у статусі машин переднього краю. Фото: Хмельницька ОВА

Запит на пікапи також був

Ще дві одиниці техніки у пакеті хмельницьких аграріїв належали до групи позашляхових машин – пікапи Toyota Hilux та Mitsubishi L200, описи яких також часто зустрілися у новинах Авто24.

Полтавський пакет допомоги з 10 фургонів для підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ також був з "течиків" жовтого кольору. Фото: ВАР

Аграрії також тримають фронт

"За кожним переданим автомобілем – конкретні люди, господарства, родини. Це не про цифри, а про те, що хтось вчасно встигне, доїде, виживе. Аграрії тримають свій фронт і роблять усе можливе, щоб підсилити наших військових там, де це потрібно найбільше. Дякую за черговий надважливий внесок у нашу спільну перемогу учасникам ВАР Хмельниччини та Полтавщини, – зазначив очільник ВАР Андрій Дикун.

За словами Андрія Дикуна, від початку повномасштабної війни ВАР передала українським захисникам і захисницям 2924 автомобілі.