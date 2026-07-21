Всего 22 экземпляра: в Германии продают уникальный Maybach 62 S Landaulet

В Германии выставлен на продажу один из самых редких автомобилей современности – Maybach 62 S Landaulet. Таких лимузинов было выпущено всего 22 экземпляра, а выставленная на продажу машина является последним автомобилем этой модели, построенным перед завершением производства. Как пишет topgir.com.ua.об этом сообщает дилер Mechatronik.

Необычный кузов для достойных пассажиров

Maybach 62 S Landaulet дебютировал в 2008 году и стал современным переосмыслением исторического кузова Landaulet. Его главная особенность – мягкая складная крыша только над задней частью салона, тогда как водитель всегда находится под жесткой крышей.

Подобные автомобили традиционно использовались в качестве официального транспорта монархов, президентов и других высокопоставленных лиц.

Салон оборудован отдельными креслами с электрорегулировкой, массажем, вентиляцией и функцией отдыха. Также предусмотрены электрохромная перегородка между водителем и пассажирами, холодильник для шампанского и посеребренные бокалы.

Последний выпущенный Maybach

Под капотом лимузина установлен 6,0-литровый бензиновый двигатель AMG V12 Biturbo. Мощность силового агрегата составляет 630 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.

Несмотря на длину более шести метров, автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за шесть секунд.

Выставленный на продажу экземпляр имеет еще несколько особенностей. Его заказали в сентябре 2012 года для крупнейшего клиента Maybach, который добился от Daimler выпуска праворульной версии в качестве финального автомобиля этой модели. Кроме того, это одна из всего лишь четырех машин, изготовленных после обновления Maybach 62 S.

После решения о прекращении производства конвейер уже был демонтирован, поэтому автомобиль полностью собрали вручную на отдельном рабочем месте. По словам продавца, ни один другой Maybach не проходил подобный процесс сборки.

Первый владелец получил лимузин в Швейцарии в феврале 2013 года. До 2021 года он находился в частной коллекции, после чего был продан в Японию, где в 2025 году прошел техническое обслуживание. Летом 2026 года автомобиль вернулся к дилеру Mechatronik.

На момент продажи пробег уникального Maybach 62 S Landaulet составляет всего 2300 км. Стоимость автомобиля продавец не раскрывает.