Лише 22 екземпляри: у Німеччині продають унікальний Maybach 62 S Landaulet

У Німеччині виставили на продаж один із найрідкісніших автомобілів сучасної епохи Maybach — Maybach 62 S Landaulet. Таких лімузинів випустили лише 22 екземпляри, а виставлена машина є останнім автомобілем цієї моделі, побудованим перед завершенням виробництва. Як пише topgir.com.ua.про це повідомляє дилер Mechatronik.

Незвичний кузов для гідних пасажирів

Maybach 62 S Landaulet дебютував у 2008 році та став сучасним переосмисленням історичного кузова Landaulet. Його головна особливість — м'який складаний дах лише над задньою частиною салону, тоді як водій завжди перебуває під жорстким дахом.

Подібні автомобілі традиційно використовувалися як офіційний транспорт монархів, президентів та інших високопосадовців.

Салон обладнаний окремими кріслами з електрорегулюванням, масажем, вентиляцією та функцією відпочинку. Також передбачені електрохромна перегородка між водієм і пасажирами, холодильник для шампанського та посріблені келихи.

Останній побудований Maybach

Під капотом лімузина встановлений 6,0-літровий бензиновий двигун AMG V12 Biturbo. Потужність силового агрегату становить 630 к.с., а максимальний крутний момент — 1000 Нм.

Попри довжину понад шість метрів, автомобіль здатний розганятися до 100 км/год менш ніж за шість секунд.

Виставлений на продаж екземпляр має ще кілька особливостей. Його замовили у вересні 2012 року для найбільшого клієнта Maybach, який домігся від Daimler випуску праворульної версії як фінального автомобіля моделі. Крім того, це одна з лише чотирьох машин, виготовлених після оновлення Maybach 62 S.

Після рішення про завершення виробництва конвеєр уже був демонтований, тому автомобіль повністю зібрали вручну на окремому робочому місці. За словами продавця, жоден інший Maybach не проходив подібний процес складання.

Перший власник отримав лімузин у Швейцарії в лютому 2013 року. До 2021 року він перебував у приватній колекції, після чого був проданий до Японії, де у 2025 році пройшов технічне обслуговування. Влітку 2026 року автомобіль повернувся до дилера Mechatronik.

На момент продажу пробіг унікального Maybach 62 S Landaulet становить лише 2300 км. Вартість автомобіля продавець не розкриває.