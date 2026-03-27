Maybach повертається в кіно: культовий седан стане зіркою "Диявол носить Prada 2"

Бренд Maybach оголосив про масштабну співпрацю з фільмом «Диявол носить Prada 2», який вийде в прокат 30 квітня 2026 року. Як зазначається у матеріалах компанії, головним автомобілем стрічки стане Mercedes-Maybach S-Class, який підкреслюватиме статус ключової героїні.

Автомобіль як символ статусу

У новій частині культового фільму саме Mercedes-Maybach S-Class стане автомобілем Міранди Прістлі — однієї з найвпливовіших героїнь історії.

Це не випадковий вибір. Саме цей седан давно асоціюється з владою, престижем і максимальною розкішшю. У світі моди, де кожна деталь має значення, такий автомобіль виглядає цілком логічним продовженням образу.

До речі, це ще й символічне повернення: у першому фільмі 2006 року важливу роль відігравала Mercedes-Benz S-Class.

Кампанія «The Art of Arrival»

Паралельно зі стрічкою Maybach запускає глобальну рекламну кампанію під назвою «The Art of Arrival».

Її ідея проста, але глибока: справжній люкс — це не просто автомобіль, а відчуття моменту. Того самого, коли двері зачиняються і ти опиняєшся у власному ізольованому світі.

У центрі концепції — задні сидіння як місце спокою, контролю і приватності. Саме на це робить ставку Maybach, просуваючи свою філософію.

Спеціальна версія для прем’єри

Для промо кампанії створять унікальний автомобіль — спеціальну версію Mercedes-Maybach S-Class у виконанні MANUFAKTUR.

Це буде фактично індивідуальний екземпляр із кастомним інтер’єром, який використовуватимуть під час прем’єр та маркетингових подій.

Таким чином бренд підкреслює головну ідею — ексклюзивність і ручну роботу.

Повноцінна глобальна кампанія

Співпраця не обмежиться лише появою авто у фільмі.

Заплановано повноцінну 360-градусну кампанію: рекламні ролики, матеріали для соцмереж, співпраця з інфлюенсерами та спеціальні події в різних країнах.

Основна хвиля комунікації припаде на травень — одразу після виходу фільму в кінотеатрах.

Що це означає для бренду

Для Maybach це не просто продакт-плейсмент, а спосіб закріпити позиціонування в сегменті ультралюксу.

Фільм із глобальною аудиторією — ідеальний майданчик, щоб показати автомобіль як частину стилю життя, а не просто транспорт.

І судячи з підходу, ставка робиться саме на емоції та образ, а не лише на технічні характеристики.