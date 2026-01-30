За нарушение правил дорожного движения в Польше штрафы выросли до 6 миллионов гривен

Времена поблажек для водителей, которые совершают серьезные правонарушения, прошли. В перечне наказаний появилась позиция о пожизненном лишении водительских прав за нарушение судебных запретов, а также о 10-летнем заключении или конфискации транспортного средства.

Как пишет auto-swiat.pl, предусмотрено наказание не только за превышение скорости или управление в нетрезвом состоянии, но и тех, кто участвует в гонках, находится под воздействием наркотиков или скрылся с места происшествия (аварии).

Новые правила предусматривают конфискацию транспортного средства за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения более 0,5 промилле и высокие штрафы в случае совместного владения автомобилем.

Организаторы и участники незаконных автомобильных ралли и гонок могут быть оштрафованы на сумму до 5000 злотых (60 700 грн) или заключены в тюрьму на срок до 10 лет.

Уголовный кодекс адаптировали под новые нормы

Поправка в Уголовный кодекс предусматривает обязательное пожизненное лишение водительских прав для тех, кто нарушает запреты на управление транспортными средствами, установленные судом.

Здесь масштабы изменений могут быть огромными – с 1 января 2024 года по 20 июня 2025 года более 20 000 водителей были оштрафованы за нарушение запретов на управление транспортными средствами.

Это также касается тех, кто вызвал аварии во время незаконных гонок, находясь под воздействием наркотиков, или тех, кто скрылся с места происшествия или употреблял алкоголь после аварии.

Когда будет штраф за превышение скорости?

Наиболее противоречивым вопросом является новая формулировка статьи 178d Уголовного кодекса. Водитель, который дерзко превышает ограничение скорости, нарушает другие правила дорожного движения и ставит под угрозу жизнь или здоровье других лиц, может быть заключен в тюрьму на срок до пяти лет.

Эти правила настолько общие, что полицейский на месте происшествия будет решать, или выдвинуть виновному проступок, или тяжкое преступление.

Однако само превышение скорости не будет основанием для квалификации превышения скорости как преступления. Другое дело, когда водитель ведет себя вызывающе, нарушает другие правила дорожного движения, тем самым подвергая других непосредственной опасности потери жизни или телесных повреждений.

Процедура конфискации автомобиля

Это может быть очень распространенным наказанием с участием государственного казначейства. Суд сможет выдать постановление о конфискации автомобиля, если водитель нарушает запрет управления транспортными средствами, вынесенную судом, и когда содержание алкоголя в крови превышает 0,5 промилле.

Также были расширены действующие с марта 2024 года правила об обязательной конфискации транспортных средств за уровень алкоголя более 1,5 промилле. Если автомобиль принадлежит не исключительно виновному, суд назначит штраф в размере от 5000 до 500 000 злотых (6 060 000 грн).

То же касается случаев, когда транспортное средство серьезно повреждено и больше не имеет ценности, здесь состояние транспортного средства значения не имеет – платы в любом случае.

Наказание за незаконные гонки

Новые правила распространяются на организаторов и участников незаконных автомобильных ралли. Любое собрание более 10 транспортных средств на открытом пространстве требует предварительного уведомления муниципалитета.

Неуведомление может привести к штрафу до 5000 злотых (60 700 грн) для участников и не менее 2000 злотых (24 300) для организаторов.

За участие в незаконных гонках предусмотрено еще более суровое наказание – до пяти лет лишения свободы, а в случае смертельной аварии – до 10 лет лишения свободы.

Таким образом, сбор транспортных средств, состоящих из более 10 транспортных средств, необходимо будет зарегистрировать. Без регистрации участники и организаторы рискуют получить значительные штрафы.

Когда следующие дополнения в ПДД

Через два месяца, с 30 марта 2026 года, за дрифт на дорогах общего пользования будет взиматься штраф в размере до 5000 злотых (60 700 грн), а рецидивисты будут платить двойную сумму.

Такое правонарушение приведет к лишению водительских прав на три месяца, а с 3 марта 2026 года водители, которые превышают скорость более 50 км/ч вне населенных пунктов, автоматически будут терять свои права на три месяца.

В то же время 17-летние смогут подать заявку на получение водительских прав категории B при условии, что они управляли транспортным средством с опытным сопровождающим не менее шести месяцев.