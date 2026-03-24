VW Crafter получил версию самосвала с трехсторонней разгрузкой

Сотрудничество с Schoon расширило предложения коммерческих транспортных решений, ориентированных на конкретную отрасль. О новых версиях производитель кузовов Volkswagen рассказал в релизе на своем сайте.

В нынешней разработке Commercial Vehicles предлагает самосвал с трехсторонней разгрузкой. Для коммунальных предприятий, служб энергоснабжения, связи, небольших фермерских хозяйств это исполнение значительно расширяет функциональные возможности.

Не только для сыпучих грузов

Самосвальная версия разрабатывалась под конкретные операционные задачи с сыпучкой. Однако разработчики специально сделали пол кузова ровным, а не закругленным от бортов, как это присуще большинству классических самосвалов.

Ровный пол кузова с прямыми стандартными бортами позволяет перевозить не только сыпучие грузы, но и строительные материалы в коробках, мешках, любой другой таре или навалом. Кроме этого плоский пол кузова предусматривает перевозку поддонов с грузом.

На универсальный самосвальный кузов с ровным полом производитель дает 10-летнюю гарантию защиты от коррозии. Фото: Volkswagen

Для малоразмерной логистики сервиса и ремонта

Откидные борта со всех трех сторон удобны тем, что позволяют осуществлять ручную или механизированную загрузку или разгрузку с любой стороны без лишних маневров транспортного средства.

Характеристики самосвала:

низкая высота загрузки;

алюминиевые боковые панели со скрытыми замками;

полностью сварная и горячеоцинкованная рамная конструкция;

гидравлическая функция опрокидывания, управляемая из кабины водителя.

Кузов рассчитан на высокие точечные нагрузки и соответствует требованиям DIN EN 12642 XL по креплению грузов. На конструкцию предоставляется десятилетняя гарантия от ржавчины.

С широким выбором привода и мощности

Основой для стандартных вариантов кузова и с наращенными бортами является шасси Crafter с одинарной кабиной, которое доступно с 36 вариантами двигателя и трансмиссии. Двухрядная кабина также есть в каталоге и по желанию заказчиков такая версия будет сделана.

Кузов может иметь стандартные и наращенные борта, а также специальные бортовые конфигурации для коммунальных служб, предприятий ландшафта, в т.ч. с КМУ в закабинной нише. Фото: Volkswagen

Силовой потенциал обеспечивают:

дизельные двигатели TDI мощностью 103, 120 и 130 кВт (140, 163 и 177 л. с.);

6-ступенчатая механическая коробка передач;

8-ступенчатая автоматическая коробка передач (по желанию);

передний, задний или полный привод (4).

Ценник уже озвучен

Стоимость автомобиля со стандартным трехсторонним самосвальным кузовом стартует с 54 216 евро нетто. Правда, здесь стоит отметить, что это ценник на внутреннем рынке Германии.

Доставленный в Украину самосвал будет дороже, поскольку дилер будет добавлять к отпускной цене производителя затраты на транспортировку, растаможку и налоги. Не забудет он и о собственной рентабельности, поэтому следует добавить еще и маржу.

