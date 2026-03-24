VW Crafter отримав версію самоскида з тристороннім розвантаженням

Співпраця з Schoon розширила пропозиції комерційних транспортних рішень, орієнтованих на конкретну галузь. Про нові версії виробник кузовів Volkswagen розповів у релізі на своєму сайті.

У нинішній розробці Commercial Vehicles пропонує самоскид з тристороннім розвантаженням. Для комунальних підприємств, служб енергопостачання, зв'язку, невеличких фермерських господарств це виконання значно розширює функціональні можливості.

Читайте також Німецькі "Крафтери" масово направляються у прифронтові громади

Не тільки для сипучих вантажів

Самоскидна версія розроблялася під конкретні операційні завдання з сипучкою. Однак розробники спеціально зробили підлогу кузова рівною, а не заокругленою від бортів, як це притаманно більшості класичних самоскидів.

Рівна підлога кузова з прямими стандартними бортами дозволяє перевозити не лише сипучі вантажі, але й будівельні матеріали в коробках, мішках чи будь-якій іншій тарі або навалом. Окрім цього, пласка підлога кузова передбачає перевезення піддонів з вантажем.

На універсальний самоскидний кузов з рівною підлогою виробник дає 10-річну гарантію захисту від корозії. Фото: Volkswagen

Для малорозмірної логістики сервісу та ремонту

Відкидні борти з усіх трьох сторін зручні тим, що дозволяють здійснювати ручне або механізоване завантаження чи розвантаження з будь-якого боку без зайвих маневрів транспортного засобу.

Характеристики самоскида:

низька висота завантаження;

алюмінієві бічні панелі з прихованими замками;

повністю зварена та гарячеоцинкована рамна конструкція;

гідравлічна функція перекидання, що керується з кабіни водія.

Читайте також Чернігівські громади тепер з автобусами Volkswagen Crafter: кому дісталися

Кузов розрахований на високі точкові навантаження та відповідає вимогам DIN EN 12642 XL щодо кріплення вантажів. На конструкцію надається десятирічна гарантія від іржі.

З широким вибором приводу та потужності

Основою для стандартних варіантів кузова та з нарощеними бортами є шасі Crafter з одинарною кабіною, яке доступне з 36 варіантами двигуна та трансмісії. Дворядна кабіна також є в каталозі й за бажанням замовникам така версія буде зроблена.

Кузов може мати стандартні та нарощені борти, а також спеціальні бортові конфігурації для комунальних служб, підприємств ландшафту, у т.ч. з КМУ в закабінній ніші. Фото: Volkswagen

Силовий потенціал забезпечують:

дизельні двигуни TDI потужністю 103, 120 та 130 кВт (140, 163 та 177 к. с.);

6-ступенева механічна коробка передач;

8-ступенева автоматична коробка передач (за бажанням);

передній, задній або повний привід (4).

Читайте також Австрійські реанімобілі з гучними сиренами їздитимуть Одесою

Цінник уже озвучено

Вартість автомобіля зі стандартним тристороннім самоскидним кузовом стартує з 54 216 євро нетто. Щоправда, тут варто зазначити, що це цінник на внутрішньому ринку.

Доставлений в Україну самоскид буде дорожчим, оскільки дилер додаватиме до відпускної ціни виробника затрати на транспортування, розмитнення та податки. Не забуде він і про власну рентабельність, отож слід додати ще й маржу.

