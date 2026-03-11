Выплаты по автогражданке выросли почти на 80 процентов

В течение января–февраля 2026 года страховые компании выплатили пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях более 1,6 млрд грн по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО). Это на 79,6 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда сумма выплат составляла 935 млн грн. Об этом сообщает МСТБУ.

Читайте также: Насколько выгодна для страховых компаний "автогражданка"

В то же время количество страховых выплат выросло значительно медленнее - на 15 процентов. Если в первые два месяца 2025 года было зафиксировано 25 307 выплат, то в 2026 году их количество составило 29 191. Основной причиной резкого роста общей суммы компенсаций стало существенное повышение среднего размера выплаты.

Выплаты за ущерб имуществу

Средняя выплата за повреждение имущества выросла на 54,4 процента и составляет 74 930 грн. Для сравнения, в январе–феврале 2025 года она равнялась 48 500 грн.

За этот период страховые компании осуществили 13 216 выплат по таким случаям на общую сумму 990,3 млн грн.

Выплаты по европротоколу

Наибольший рост наблюдается в случаях, когда ДТП оформляли с помощью европротокола. Средняя выплата по таким авариям увеличилась на 96,7 процента и достигла 41 489 грн. Год назад этот показатель составлял 21 095 грн.

Всего за два месяца 2026 года проведено 15 193 выплаты на сумму 629,7 млн грн.

Выплаты за вред жизни и здоровью

Средняя компенсация за вред жизни и здоровью пострадавших в ДТП также выросла - на 36 процентов. Теперь она составляет 76 865 грн, тогда как в прошлом году этот показатель равнялся 56 447 грн.

Всего было осуществлено 782 такие выплаты на общую сумму 60,1 млн грн.

Почему растут страховые выплаты

Специалисты выделяют несколько основных факторов, которые привели к росту сумм страховых компенсаций.

Инфляция. Подорожали автозапчасти, большинство из которых являются импортными, а также услуги станций технического обслуживания и медицинские услуги.

Изменения законодательства. Обновленные правила системы автогражданки предусматривают увеличение лимитов ответственности, отмену коэффициента износа и франшизы, а также усовершенствование процедуры урегулирования ДТП.

Рост количества аварий. Частота дорожно-транспортных происшествий повысилась с 1,75 до 2,0. Это означает, что примерно на каждые 100 договоров ОСАГО приходится около двух ДТП.

Эксперты отмечают, что на ситуацию влияют и факторы военного времени. Психологическое состояние водителей может влиять на стиль управления, большое количество стационарных и передвижных блокпостов значительно ухудшают ситуацию. Дополнительными рисками остаются состояние дорожного покрытия и недостаточное освещение дорог в темное время суток из-за отключения электроэнергии.

Также интересно: В Киеве готовятся к развертыванию новых блокпостов на дорогах

Страховая защита на дороге

Специалисты напоминают водителям о важности страховой защиты. Полис автогражданки позволяет избежать значительных финансовых затрат в случае дорожно-транспортного происшествия, если оно произошло по вине водителя, ведь страховая компания берет на себя возмещение убытков пострадавшим.