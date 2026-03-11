Виплати за автоцивілкою зросли майже на 80 відсотків

Упродовж січня–лютого 2026 року страхові компанії виплатили потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах понад 1,6 млрд грн за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ). Це на 79,6 відсотка більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли сума виплат становила 935 млн грн. Про це повідомляє МСТБУ.

Читайте також: Наскільки вигідна для страхових компаній "автоцивілка"

Водночас кількість страхових виплат зросла значно повільніше — на 15 відсотків. Якщо у перші два місяці 2025 року було зафіксовано 25 307 виплат, то у 2026 році їх кількість становила 29 191. Основною причиною різкого зростання загальної суми компенсацій стало суттєве підвищення середнього розміру виплати.

Виплати за шкоду майну

Середня виплата за пошкодження майна зросла на 54,4 відсотка та становить 74 930 грн. Для порівняння, у січні–лютому 2025 року вона дорівнювала 48 500 грн.

За цей період страхові компанії здійснили 13 216 виплат за такими випадками на загальну суму 990,3 млн грн.

Виплати за європротоколом

Найбільше зростання спостерігається у випадках, коли ДТП оформлювали за допомогою європротоколу. Середня виплата за такими аваріями збільшилася на 96,7 відсотка і сягнула 41 489 грн. Рік тому цей показник становив 21 095 грн.

Загалом за два місяці 2026 року проведено 15 193 виплати на суму 629,7 млн грн.

Виплати за шкоду життю та здоров’ю

Середня компенсація за шкоду життю та здоров’ю потерпілих у ДТП також зросла — на 36 відсотків. Тепер вона становить 76 865 грн, тоді як торік цей показник дорівнював 56 447 грн.

Усього було здійснено 782 такі виплати на загальну суму 60,1 млн грн.

Чому зростають страхові виплати

Фахівці виділяють кілька основних факторів, які призвели до зростання сум страхових компенсацій.

Інфляція. Подорожчали автозапчастини, більшість з яких є імпортними, а також послуги станцій технічного обслуговування і медичні послуги.

Зміни законодавства. Оновлені правила системи автоцивілки передбачають збільшення лімітів відповідальності, скасування коефіцієнта зносу та франшизи, а також удосконалення процедури врегулювання ДТП.

Зростання кількості аварій. Частота дорожньо-транспортних пригод підвищилася з 1,75 до 2,0. Це означає, що приблизно на кожні 100 договорів ОСЦПВ припадає близько двох ДТП.

Експерти зазначають, що на ситуацію впливають і фактори воєнного часу. Психологічний стан водіїв може впливати на стиль керування, велика кількість стаціонарних та пересувних блокпостів значно погіршують ситуацію. Додатковими ризиками залишаються стан дорожнього покриття та недостатнє освітлення доріг у темну пору доби через відключення електроенергії.

Також цікаво: В Києві готуються до розгортання нових блокпостів на дорогах

Страховий захист на дорозі

Фахівці нагадують водіям про важливість страхового захисту. Поліс автоцивілки дозволяє уникнути значних фінансових витрат у випадку дорожньо-транспортної пригоди, якщо вона сталася з вини водія, адже страхова компанія бере на себе відшкодування збитків потерпілим.