Шведский перевозчик заказал 105 электрогрузовиков Scania: что будет возить

Шведский перевозчик специализируется на транспортировке жидких химических продуктов и опасных грузов. Об этом говорится в официальном релизе транспортной компании.

Еще в 2021 году Wibax стала одной из первых компаний в Европе, которая начала эксплуатацию электрических тяжелых грузовиков, сертифицированных для перевозок по требованиям ADR. Теперь компания планирует полностью отказаться от дизельной техники и перейти на электротягу.

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Дизельным машинам придется уступить

Отгрузки новых машин будут продолжаться в течение следующих пяти лет. Сначала они заменят имеющийся парк, который сегодня насчитывает около 70 автопоездов, а впоследствии позволят расширить транспортные возможности компании.

Особенностью контракта стала его эксклюзивность. Согласно договоренностям, Wibax не будет закупать электрические грузовики других производителей в течение действия соглашения. Кроме самих автомобилей, сотрудничество охватывает сервисное обслуживание, зарядную инфраструктуру и цифровые решения для управления автопарком.

Даже в условиях зимних скандинавских температур аккумуляторные фуры не теряют своей привлекательности – стоимость владения значительно ниже дизельных версий. Фото: Wibax

Производитель гарантирует собственное сопровождение

В компании отмечают, что ключевую роль в переходе на электротранспорт будут играть инструменты анализа данных. Они позволят отслеживать потребление энергии, оптимизировать маршруты и повышать эффективность использования техники.

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По словам генерального директора Wibax Йонаса Виклунда, реализация проекта является необходимым условием для достижения цели по 100-процентной электрификации транспортного парка и выполнения экологических целей компании до 2030 года.

"Это соглашение является абсолютно необходимым, если мы хотим достичь нашей экологической цели. Scania – это хороший, стабильный партнер, с которым мы имеем давние традиции сотрудничества, что важно, учитывая масштаб соглашения, – говорит Йонас Виклунд, генеральный директор Wibax.

Кроме сокращения выбросов, в Wibax рассчитывают получить и коммерческие преимущества благодаря снижению эксплуатационных расходов в долгосрочной перспективе.