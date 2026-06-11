Шведський перевізник замовив 105 електровантажівок Scania: що возитиме

Шведський перевізник спеціалізується на транспортуванні рідких хімічних продуктів та небезпечних вантажів. Про це йдеться в офіційному релізі транспортної компанії.

Ще у 2021 році Wibax стала однією з перших компаній у Європі, яка почала експлуатацію електричних важких вантажівок, сертифікованих для перевезень за вимогами ADR. Тепер компанія планує повністю відмовитися від дизельної техніки та перейти на електротягу.

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Дизельним машинам доведеться поступитися

Відвантаження нових машин триватимуть упродовж наступних п'яти років. Спочатку вони замінять наявний парк, який сьогодні налічує близько 70 автопоїздів, а згодом дозволять розширити транспортні можливості компанії.

Особливістю контракту стала його ексклюзивність. Згідно з домовленостями, Wibax не закуповуватиме електричні вантажівки інших виробників упродовж дії угоди. Крім самих автомобілів, співпраця охоплює сервісне обслуговування, зарядну інфраструктуру та цифрові рішення для управління автопарком.

Навіть в умовах зимових скандинавських температур акумуляторні фури не втрачають своєї привабливості – вартість володіння значно нижча від дизельних версій. Фото: Wibax

Виробник гарантує власний супровід

У компанії зазначають, що ключову роль у переході на електротранспорт відіграватимуть інструменти аналізу даних. Вони дозволять відстежувати споживання енергії, оптимізувати маршрути та підвищувати ефективність використання техніки.

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За словами генерального директора Wibax Йонаса Віклунда, реалізація проєкту є необхідною умовою для досягнення мети зі 100-відсоткової електрифікації транспортного парку та виконання екологічних цілей компанії до 2030 року.

"Ця угода є абсолютно необхідною, якщо ми хочемо досягти нашої екологічної мети. Scania – це хороший, стабільний партнер, з яким ми маємо давні традиції співпраці, що важливо, враховуючи масштаб угоди, – каже Йонас Віклунд, генеральний директор Wibax.

Крім скорочення викидів, у Wibax розраховують отримати й комерційні переваги завдяки зниженню експлуатаційних витрат у довгостроковій перспективі.