Как получить услуги сервисных центров МВД без бумажных документов

Шеринг документов через Дию
Граждане, которые обращаются в сервисные центры МВС, могут получить необходимые услуги даже в случае, если бумажные документы остались дома. Для подтверждения личности достаточно воспользоваться функцией шеринга документов через приложение Дія.
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Сервис позволяет быстро и безопасно передать администратору необходимые персональные данные из электронных документов для проверки и оформления услуги.
Как работает шеринг документов
Во время обслуживания администратор сервисного центра МВД формирует запрос на подтверждение данных. Посетитель предоставляет код или штрихкод со своего электронного документа и подтверждает передачу информации через приложение.
После успешного шеринга администратор получает доступ к необходимым данным и может продолжить оформление услуги без предъявления бумажных документов.
Для удобного использования сервиса рекомендуется заранее настроить Дія.Підпис. Во время подтверждения запроса достаточно будет ввести шестизначный код.
Алгоритм действий:
- Открыть нужный документ в приложении Дія.
- Нажать на документ и открыть штрихкод.
- Показать администратору штрихкод или продиктовать 13-значный код под ним.
- Подтвердить передачу данных в приложении и подписать запрос.
Какие документы можно передать
Через шеринг поддерживается передача данных с:
- ID-карты гражданина Украины.
- Заграничного паспорта.
- Временного вида на жительство.
- Постоянного вида на жительство.
Важно знать
Воспользоваться шерингом можно только для тех документов, которые отображаются в приложении Дія и поддерживают цифровую передачу данных.
Использование электронных документов позволяет сократить время обслуживания, избежать лишних поездок за забытыми документами и сделать получение государственных услуг более удобным и современным.