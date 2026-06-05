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Как получить услуги сервисных центров МВД без бумажных документов

В сервисных центрах МВД работает шеринг документов через Дію. Это означает, что бумажные носители можно не использовать, а воспользоваться их цифровой копией.
Я получить услуги сервисных центров МВД через Дію

Шеринг документов через Дию

Евгений Гудущан
logo5 июня, 15:10
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Граждане, которые обращаются в сервисные центры МВС, могут получить необходимые услуги даже в случае, если бумажные документы остались дома. Для подтверждения личности достаточно воспользоваться функцией шеринга документов через приложение Дія.

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Сервис позволяет быстро и безопасно передать администратору необходимые персональные данные из электронных документов для проверки и оформления услуги.

Как работает шеринг документов

Во время обслуживания администратор сервисного центра МВД формирует запрос на подтверждение данных. Посетитель предоставляет код или штрихкод со своего электронного документа и подтверждает передачу информации через приложение.

После успешного шеринга администратор получает доступ к необходимым данным и может продолжить оформление услуги без предъявления бумажных документов.

Для удобного использования сервиса рекомендуется заранее настроить Дія.Підпис. Во время подтверждения запроса достаточно будет ввести шестизначный код.

Алгоритм действий:

  • Открыть нужный документ в приложении Дія.
  • Нажать на документ и открыть штрихкод.
  • Показать администратору штрихкод или продиктовать 13-значный код под ним.
  • Подтвердить передачу данных в приложении и подписать запрос.

Какие документы можно передать

Через шеринг поддерживается передача данных с:

  • ID-карты гражданина Украины.
  • Заграничного паспорта.
  • Временного вида на жительство.
  • Постоянного вида на жительство.

Важно знать

Воспользоваться шерингом можно только для тех документов, которые отображаются в приложении Дія и поддерживают цифровую передачу данных.

Использование электронных документов позволяет сократить время обслуживания, избежать лишних поездок за забытыми документами и сделать получение государственных услуг более удобным и современным.

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