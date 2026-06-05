Як отримати послуги сервісних центрів МВС без паперових документів

Громадяни, які звертаються до сервісних центрів МВС, можуть отримати необхідні послуги навіть у випадку, якщо паперові документи залишилися вдома. Для підтвердження особи достатньо скористатися функцією шерингу документів через застосунок Дія.

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Сервіс дозволяє швидко та безпечно передати адміністратору необхідні персональні дані з електронних документів для перевірки та оформлення послуги.

Як працює шеринг документів

Під час обслуговування адміністратор сервісного центру МВС формує запит на підтвердження даних. Відвідувач надає код або штрихкод зі свого електронного документа та підтверджує передачу інформації через застосунок.

Після успішного шерингу адміністратор отримує доступ до необхідних даних і може продовжити оформлення послуги без пред'явлення паперових документів.

Для зручного використання сервісу рекомендується заздалегідь налаштувати Дія.Підпис. Під час підтвердження запиту достатньо буде ввести шестизначний код.

Алгоритм дій:

Відкрити потрібний документ у застосунку Дія.

Натиснути на документ та відкрити штрихкод.

Показати адміністратору штрихкод або продиктувати 13-значний код під ним.

Підтвердити передачу даних у застосунку та підписати запит.

Які документи можна передати

Через шеринг підтримується передача даних із:

ID-картки громадянина України.

Закордонного паспорта.

Тимчасової посвідки на проживання.

Постійної посвідки на проживання.

Важливо знати

Скористатися шерингом можна лише для тих документів, які відображаються в застосунку Дія та підтримують цифрову передачу даних.

Використання електронних документів дозволяє скоротити час обслуговування, уникнути зайвих поїздок за забутими документами та зробити отримання державних послуг більш зручним і сучасним.