YASNO прекращает зарядку электромобилей: что будет со станциями и деньгами клиентов

Сеть YASNO E-mobility завершает предоставление услуг по зарядке электромобилей 30 сентября 2026 года. Как сообщает ЯСНО, со следующего дня обслуживание клиентов и платежей в сети будет осуществлять TOKA. Водителям не придется искать новые зарядные станции, однако для дальнейшего пользования обычными локациями нужно будет перейти на другое мобильное приложение.

Что изменится с 1 октября

До конца сентября все зарядные станции YASNO E-mobility будут работать в обычном режиме. Водители смогут пополнять баланс, запускать зарядные сессии и оплачивать электроэнергию через действующее приложение.

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Уже с 1 октября начать зарядку через YASNO E-mobility будет невозможно. Приложение остается доступным, но только для просмотра остатка средств и истории предварительных зарядок.

В то же время физически зарядные станции никуда не исчезнут. Их будет обслуживать TOKA, поэтому владельцы электромобилей смогут и дальше пользоваться знакомыми локациями.

Для этого необходимо установить приложение TOKA Network и зарегистрироваться в нем. Важно использовать тот же номер телефона и адрес электронной почты, указанных в аккаунте YASNO E-mobility.

Что будет с деньгами на балансе

Клиентам YASNO E-mobility не нужно спешить тратить оставшиеся на их счетах средства. Компания предусмотрела автоматический перенос денег в TOKA Network.

Все неиспользованные средства 1 октября будут перенесены на баланс в новом приложении. Пользователь получит уведомление от TOKA с указанием суммы и информацией о том, что это перенесение с YASNO E-mobility.

Никаких заявлений, дополнительных подтверждений или обращений в службу поддержки для этого не требуется.

Причем деньги перенесут в полном объеме без комиссий. Срока, в течение которого их обязательно нужно использовать, тоже нет. Средства будут отображаться как обычный баланс TOKA Network, и потратить их можно будет на любой зарядной станции сети.

Можно ли потратить деньги до перехода на TOKA

Водители, не желающие переносить остаток, могут использовать его до 30 сентября включительно. Для этого достаточно зарядить автомобиль на любой станции YASNO E-Mobility.

При этом компания позволяет оплачивать зарядку не только собственного электромобиля. Из своего аккаунта можно зарядить машину друга, родственника или коллеги.

Проверить остаток средств можно в приложении YASNO E-Mobility.

Что изменится для владельцев электромобилей

Переход YASNO E-mobility под обслуживание TOKA означает изменение оператора платежей и мобильного приложения, а не закрытие зарядной инфраструктуры. В то же время, водителям следует заранее установить новое приложение, особенно если они регулярно пользуются станциями YASNO во время междугородних поездок.

Например, в предыдущем обзоре зарядной инфраструктуры на маршруте Киев - Буковель Auto24 рассказывал о зарядной станции YASNO у Звягеля, которой пользовались во время путешествия на Volkswagen ID.4.

А возможности TOKA журналисты проверяли во время 630-километровая поездка на Volkswagen ID.4, заряжая автомобиль на станции оператора в Кропивницком.

Пока YASNO не сообщает об изменении тарифов в связи с переходом в TOKA. Перед первой зарядкой через новое приложение водителям следует проверить актуальную стоимость электроэнергии на выбранной станции. Ранее Auto24 подробно объяснял, как формируются тарифы на публичных зарядных станциях, в том числе с участием руководителя TOKA.