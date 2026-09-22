YASNO припиняє заряджання електромобілів: що буде зі станціями та грошима клієнтів

Мережа YASNO E-mobility завершує надання послуг із заряджання електромобілів 30 вересня 2026 року. Як повідомляє YASNO, з наступного дня обслуговування клієнтів і платежів у мережі здійснюватиме TOKA. Водіям не доведеться шукати нові зарядні станції, однак для подальшого користування звичними локаціями потрібно буде перейти на інший мобільний застосунок.

Що зміниться з 1 жовтня

До кінця вересня всі зарядні станції YASNO E-mobility працюватимуть у звичайному режимі. Водії зможуть поповнювати баланс, запускати зарядні сесії та оплачувати електроенергію через чинний застосунок.

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Вже з 1 жовтня розпочати заряджання через YASNO E-mobility буде неможливо. Застосунок залишиться доступним, але тільки для перегляду залишку коштів та історії попередніх заряджань.

Водночас фізично зарядні станції нікуди не зникнуть. Їх обслуговуватиме TOKA, тому власники електромобілів зможуть і надалі користуватися знайомими локаціями.

Для цього необхідно встановити застосунок TOKA Network та зареєструватися в ньому. Важливо використати той самий номер телефону й адресу електронної пошти, що були вказані в обліковому записі YASNO E-mobility.

Що буде з грошима на балансі

Клієнтам YASNO E-mobility не потрібно поспішати витрачати кошти, які залишилися на їхніх рахунках. Компанія передбачила автоматичне перенесення грошей до TOKA Network.

Усі невикористані кошти 1 жовтня будуть перенесені на баланс у новому застосунку. Користувач отримає повідомлення від TOKA із зазначенням суми та інформацією про те, що це перенесення з YASNO E-mobility.

Жодних заяв, додаткових підтверджень або звернень до служби підтримки для цього не потрібно.

Причому гроші перенесуть у повному обсязі, без комісій. Терміну, протягом якого їх обов'язково потрібно використати, також немає. Кошти відображатимуться як звичайний баланс TOKA Network, і витратити їх можна буде на будь-якій зарядній станції цієї мережі.

Чи можна витратити гроші до переходу на TOKA

Водії, які не хочуть переносити залишок, можуть використати його до 30 вересня включно. Для цього достатньо зарядити автомобіль на будь-якій станції YASNO E-mobility.

При цьому компанія дозволяє оплачувати заряджання не лише власного електромобіля. Зі свого облікового запису можна зарядити машину друга, родича або колеги.

Перевірити залишок коштів можна в застосунку YASNO E-mobility.

Що зміниться для власників електромобілів

Перехід YASNO E-mobility під обслуговування TOKA означає зміну оператора платежів і мобільного застосунку, а не закриття зарядної інфраструктури. Водночас водіям варто заздалегідь встановити новий застосунок, особливо якщо вони регулярно користуються станціями YASNO під час міжміських поїздок.

Наприклад, у попередньому огляді зарядної інфраструктури на маршруті Київ - Буковель Auto24 розповідав про зарядну станцію YASNO біля Звягеля, якою користувалися під час подорожі на Volkswagen ID.4.

А можливості TOKA журналісти перевіряли під час 630-кілометрової поїздки на Volkswagen ID.4 , заряджаючи автомобіль на станції оператора в Кропивницькому.

Поки що YASNO не повідомляє про зміну тарифів у зв'язку з переходом до TOKA. Перед першою зарядкою через новий застосунок водіям варто перевірити актуальну вартість електроенергії на обраній станції. Раніше Auto24 детально пояснював, як формуються тарифи на публічних зарядних станціях, зокрема за участю керівника TOKA.