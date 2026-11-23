По данным Института исследований авторынка, проверивший активные объявления по состоянию на 13 ноября 2026 года, суммарно продавцы десяти самых дорогих машин хотят получить 5,72 млн долларов. Причем именно заявленные цены в объявлениях, а не суммы реальных сделок.

Cullinan за 800 тысяч долларов

Лидером рейтинга стал Rolls-Royce Cullinan Black Badge в 2025 году за 800 тысяч долларов. Продавец заявляет гарантию, защитную пленку и богатую индивидуальную оснастку.

Цена поражает, хотя для особых Cullinan это не предел. Auto24 ранее рассказывал о Rolls-Royce Cullinan Mansory, замеченный в Украине, стоимость которого могла достигать миллиона долларов.

На втором месте находится Mercedes-Benz G-Class за 650 тысяч долларов. В объявлении его называют BRABUS, хотя для автомобилей с доработками происхождения комплекта и выполненных работ лучше отдельно проверять по документам.

Третий – электрический Rolls-Royce Spectre за необычные 555 555 долларов. Далее следуют сразу три автомобиля по 550 тысяч: еще один G-Class, Cullinan и Ghost.

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Spectre уже не такая редкость

Особенно много в верхней части рынка Rolls-Royce Spectre. Еще два экземпляра выставлены по 540 тысяч долларов, а самый дешевый автомобиль в десятке – тоже Spectre, за который просят 485 тысяч.

Для Украины эта модель уже не единичная экзотика. Auto24 ранее писал, что только в течение 2024 года в Украине зарегистрировали 13 новых Rolls-Royce Spectre. Первый электромобиль Rolls-Royce вышел на рынок в 2023 году и сначала позиционировался как одна из самых дорогих серийных электрических моделей. О технике Spectre Auto24 рассказывал еще во время его премьеры.

Медианная стоимость автомобиля в сегодняшней десятке составляет ровно 550 тыщ баксов.

Пол миллиона просят, но платят ли

Самая интересная деталь этого рейтинга – не даже сами цены. Шесть из десяти автомобилей присутствовали в объявлениях еще в начале июля и оставались активными в середине ноября.

То есть ценник в 500-800 тысяч долларов отнюдь не означает, что автомобиль реально продадут за такую сумму. В этом сегменте цена сильно зависит от заводской персонализации, версии Black Badge, бронирования, тюнинга и истории конкретного автомобиля.

Поэтому при покупке Rolls-Royce или G-Class проверка VIN и заводской комплектации имеет особое значение. Если продавец просит дополнительные сотни тысяч за Black Badge, BRABUS или бронирование, эти особенности должны быть подтверждены документами.

Фактически рейтинг показывает не самые дорогие автомобили, проданные в Украине, а верхушку нынешнего предложения. А это, как видим, две марки и почти сплошные Rolls-Royce.