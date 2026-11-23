За даними Інституту досліджень авторинку, який перевірив активні оголошення станом на 13 листопада 2026 року, сумарно продавці десяти найдорожчих машин хочуть отримати 5,72 млн доларів. Причому це саме заявлені ціни в оголошеннях, а не суми реальних угод.

Cullinan за 800 тисяч доларів

Лідером рейтингу став Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 року за 800 тисяч доларів. Продавець заявляє гарантію, захисну плівку та багате індивідуальне оснащення.

Ціна вражає, хоча для особливих Cullinan це не межа. Auto24 раніше розповідав про Rolls-Royce Cullinan Mansory, помічений в Україні, вартість якого могла сягати мільйона доларів.

На другому місці знаходиться Mercedes-Benz G-Class за 650 тисяч доларів. В оголошенні його називають BRABUS, хоча для автомобілів із такими доопрацюваннями походження комплекту та виконаних робіт краще окремо перевіряти за документами.

Третій - електричний Rolls-Royce Spectre за незвичні 555 555 доларів. Далі йдуть одразу три автомобілі по 550 тисяч: ще один G-Class, Cullinan та Ghost.

Плануєте заміну шин? Зверніть увагу на Hankook – бренд, що поєднує сучасні технології, комфорт і надійність. Знайдіть відповідну модель для свого автомобіля та обирайте шини Hankook у партнерських магазинах. Рекламна інформація

Spectre вже не така рідкість

Особливо багато у верхній частині ринку Rolls-Royce Spectre. Ще два екземпляри виставлені по 540 тисяч доларів, а найдешевший автомобіль у десятці - теж Spectre, за який просять 485 тисяч.

Для України ця модель вже не одинична екзотика. Auto24 раніше писав, що лише протягом 2024 року в Україні зареєстрували 13 нових Rolls-Royce Spectre. Перший електромобіль Rolls-Royce вийшов на ринок у 2023 році та від початку позиціонувався як одна з найдорожчих серійних електричних моделей. Про техніку Spectre Auto24 розповідав ще під час його прем'єри.

Медіанна ціна автомобіля у нинішній десятці становить рівно 550 тисяч доларів.

Пів мільйона просять, але чи платять

Найцікавіша деталь цього рейтингу - не навіть самі ціни. Шість із десяти автомобілів були присутні в оголошеннях ще на початку липня і залишалися активними в середині листопада.

Тобто цінник у 500-800 тисяч доларів зовсім не означає, що автомобіль реально продадуть за таку суму. У цьому сегменті вартість дуже залежить від заводської персоналізації, версії Black Badge, бронювання, тюнінгу та історії конкретного автомобіля.

Тому при купівлі такого Rolls-Royce або G-Class перевірка VIN та заводської комплектації має особливе значення. Якщо продавець просить додаткові сотні тисяч за Black Badge, BRABUS чи бронювання, ці особливості повинні підтверджуватися документами.

Фактично рейтинг показує не найдорожчі автомобілі, продані в Україні, а верхівку нинішньої пропозиції. А це, як бачимо, дві марки і майже суцільні Rolls-Royce.