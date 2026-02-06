За поддельные медицинские справки для водителей суды наказывают украинцев

Суды в разных регионах Украины продолжают выносить реальные приговоры за использование поддельных медицинских справок при получении экзаменационных услуг в сервисных центрах МВД. Речь идет не о единичных или показательных случаях, а о реальных судебных решениях, предусматривающих уголовную ответственность.

Николаев

В январе Заводской районный суд Николаева рассмотрел дело в отношении женщины, которая в июне прошлого года пыталась сдать теоретический экзамен, используя медицинскую справку с признаками подделки.

Во время судебного разбирательства было исследовано заключение эксперта, а также учтено полное признание вины обвиняемой. Суд назначил наказание в виде штрафа и принял решение о взыскании процессуальных расходов, связанных с проведением экспертизы.

В суде обвиняемая подтвердила все обстоятельства правонарушения и признала свою вину.

Всего в течение прошлого года специалисты сервисных центров МВД южных регионов зафиксировали 44 факта представления поддельных медицинских справок при предоставлении экзаменационных услуг.

Львовская область

В городе Стрый суд признал виновным лицо, которая использовала поддельную медицинскую справку для сдачи экзамена в сервисном центре МВД. По результатам рассмотрения дела было назначено наказание в виде штрафа, предусмотренного частью четвертой статьи 358 Уголовного кодекса Украины, а также взыскано процессуальные издержки на сумму более 7 тысяч гривен.

Аналогичные приговоры вынесли и суды во Львове. В одном случае речь шла об использовании справки, что якобы была выдана частным медицинским центром, в другом - о фальшивом документе, который имитировал справку коммунального учреждения здравоохранения. В обоих делах мужчин привлекли к уголовной ответственности и назначили наказание в виде штрафов.

Почему это важно

Медицинская справка подтверждает способность водителя безопасно управлять транспортным средством и не создавать угрозу для других участников дорожного движения. Использование поддельных документов является нарушением закона.

За использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с уголовным кодексом Украины.

Документы, необходимые для получения экзаменационных услуг

Для получения экзаменационных услуг в сервисных центрах МВД необходимо иметь:

Паспорт гражданина Украины или паспорт для выезда за границу, в том числе в электронной форме через приложение "Дія".

Справку или выписку о задекларированном или зарегистрированном месте жительства.

Копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.

Действительную медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами.

Платежные документы с кодом проведенной операции.

Для сдачи экзаменов, обмена или восстановления национального водительского удостоверения, а также для получения международного удостоверения необходимо предварительно зарегистрироваться через электронную запись на сайте сервисных центров МВД или с помощью мобильного приложения "Е-запись".

Вывод

Реальные судебные приговоры свидетельствуют о том, что использование поддельных медицинских справок не остается без последствий. Достоверность справок проверяется через электронные базы данных.