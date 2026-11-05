Забудьте о Sprinter: австралийцы превратили новый электрофургон Kia в идеальный кемпер

Как сообщают представители компании KombiLife, проект разрабатывался совместно с фирмой Kata Camperbox, чтобы максимально эффективно использовать ровный пол и просторный салон корейского электромобиля. Дебют модели состоялся в конце октября во время выставки Canberra Caravan and Camping Show, пишет Motor1.

В кузове есть раскладной диван, легко трансформирующийся в кровать размером 190 на 120 сантиметров. Напротив разместили шкаф для вещей, а передние сиденья разворачиваются на 180 градусов, создавая уютную зону для отдыха. Вместо того чтобы вжимать кухню в салон, разработчики установили выдвижной модуль с двухзонной индукционной плитой.

Она питается напрямую от высоковольтной батареи электромобиля, поэтому водителю не придется возить с собой опасные газовые баллоны. Водяная система состоит из 11-литрового бака, аккумуляторного крана и складной раковины. При этом по центру салона остается свободный проход, куда легко уместятся велосипеды, лыжи или доски для серфинга.

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Энергия и технические характеристики

Базовый фургон Kia PV5 оснащен батареей на 71,2 кВтч, которая поддерживает функцию отдачи энергии V2L. Это означает, что кемперы могут питать кухонную плиту, 30-литровый холодильник и освещение без установки дополнительного аккумулятора. Отдельного внимания заслуживает режим Utility Mode, который делает жизнь на природе гораздо проще.

Эта функция позволяет оставлять включенным климат-контроль на всю ночь, не активируя другие системы автомобиля. Под капотом работает электромотор на 161 лошадиную силу, обеспечивающий запас хода до 416 километров по циклу WLTP. Быстрая зарядка постоянным током позволяет пополнить заряд от 10 до 80 процентов всего за полчаса.

Цена и планы на будущее

Чтобы не сильно потерять в запасе хода, мебель сделала максимально легкой – весь комплект весит всего 130 килограммов. Внешне автомобиль обули в "зубастой" шины Falken Wildpeak, добавили защитную дугу и дополнительный свет. Пока что главным компромиссом является отсутствие подъемной крыши, из-за чего в салоне нельзя стоять во весь рост.

Однако уже в 2027 году компания обещает выпустить версию с раскладным верхом, где появится еще одна двуспальная кровать. Выставочный экземпляр с пробегом около 4,5 тысяч километров оценили в 56 тысяч долларов, и его уже успели выкупить. Этот проект отлично доказывает, что современные электрофургоны становятся серьезной альтернативой классическим домам на колесах.