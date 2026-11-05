Забудьте про Sprinter: австралійці перетворили новий електрофургон Kia на ідеальний кемпер

Як повідомляють представники компанії KombiLife, проєкт розроблявся спільно з фірмою Kata Camperbox, щоб максимально ефективно використати рівну підлогу та просторий салон корейського електромобіля. Дебют моделі відбувся наприкінці жовтня під час виставки Canberra Caravan and Camping Show, пише Motor1.

В кузові є розкладний диван, який легко трансформується у ліжко розміром 190 на 120 сантиметрів. Навпроти розмістили шафу для речей, а передні сидіння розгортаються на 180 градусів, створюючи затишну зону для відпочинку. Замість того, щоб втискати кухню в салон, розробники встановили висувний модуль із двозонною індукційною плитою.

Вона живиться безпосередньо від високовольтної батареї електромобіля, тому водієві не доведеться возити з собою небезпечні газові балони. Водяна система складається з 11-літрового бака, акумуляторного крана та складаної раковини. При цьому по центру салону залишається вільний прохід, куди легко помістяться велосипеди, лижі або дошки для серфінгу.

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Енергія та технічні характеристики

Базовий фургон Kia PV5 оснащений батареєю на 71,2 кВт-год, яка підтримує функцію віддачі енергії V2L. Це означає, що кемпер може живити кухонну плиту, 30-літровий холодильник та освітлення без встановлення додаткового акумулятора. Окремої уваги заслуговує режим Utility Mode, який робить життя на природі набагато простішим.

Ця функція дозволяє залишати увімкненим клімат-контроль на всю ніч, не активуючи інші системи автомобіля. Під капотом працює електромотор на 161 кінську силу, який забезпечує запас ходу до 416 кілометрів за циклом WLTP. Швидка зарядка постійним струмом дозволяє поповнити заряд від 10 до 80 відсотків усього за пів години.

Ціна та плани на майбутнє

Щоб не сильно втратити в запасі ходу, меблі зробили максимально легкими – весь комплект важить лише 130 кілограмів. Зовні автомобіль взули у "зубасті" шини Falken Wildpeak, додали захисну дугу та додаткове світло. Поки що головним компромісом є відсутність підйомного даху, через що в салоні не можна стояти на повний зріст.

Проте вже у 2027 році компанія обіцяє випустити версію з розкладним верхом, де з'явиться ще одне двоспальне ліжко. Виставковий екземпляр із пробігом близько 4,5 тисячі кілометрів оцінили у 56 тисяч доларів, і його вже встигли викупити. Цей проєкт чудово доводить, що сучасні електрофургони стають серйозною альтернативою класичним будинкам на колесах.