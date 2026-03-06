Закон об отдельных паркоместах для родителей с малышами вступил в силу

Вступил в силу закон, который предусматривает создание специальных мест для парковки автомобилей, перевозящих детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

Речь идет о законе №4657-IX, который имеет целью повысить комфорт и безопасность для семей с маленькими детьми при пользовании парковочными площадками.

Новые требования к парковке

Закон обязывает владельцев специально оборудованных или отведенных площадок для парковки выделять отдельные места для транспортных средств, которыми управляют водители с детьми до трех лет. Для пользования такими местами автомобиль должен иметь соответствующий опознавательный знак.

Количество таких паркомест должно составлять не менее 5 процентов от общего количества мест на площадке, но не менее одного.

Соотношение с местами для людей с инвалидностью

Новые паркоместа будут дополнительными к уже предусмотренным местам для автомобилей лиц с инвалидностью. Сейчас законодательство требует, чтобы не менее 10 процентов парковочных мест были предназначены именно для этой категории водителей.

После вступления в силу нового закона общая доля специальных мест на паркингах должна составлять не менее 15 процентов:

10 процентов для автомобилей лиц с инвалидностью;

5 процентов для транспортных средств, перевозящих детей до трех лет.

Вместе с тем на любой площадке должно быть не менее двух специальных мест - по одному для каждой категории.

Цель нововведения

Инициаторы закона считают, что нововведение является частью более широкой стратегии адаптации городского пространства к потребностям наиболее уязвимых категорий населения. Предполагается, что такие решения должны облегчить доступ к общественным местам для семей с маленькими детьми.

Напомним, что законопроект №12437 был принят украинскими парламентариями 23 октября 2025 года.