Закон про окремі паркомісця для батьків з малечею набрав чинності

Набрав чинності закон, який передбачає створення спеціальних місць для паркування автомобілів, що перевозять дітей віком до трьох років. Про це повідомила пресслужба ВРУ.

Йдеться про закон №4657-IX, який має на меті підвищити комфорт і безпеку для родин із маленькими дітьми під час користування паркувальними майданчиками.

Нові вимоги до паркування

Закон зобов’язує власників спеціально обладнаних або відведених майданчиків для паркування виділяти окремі місця для транспортних засобів, якими керують водії з дітьми до трьох років. Для користування такими місцями автомобіль повинен мати відповідний розпізнавальний знак.

Кількість таких паркомісць має становити не менше 5 відсотків від загальної кількості місць на майданчику, але не менше одного.

Співвідношення з місцями для людей з інвалідністю

Нові паркомісця будуть додатковими до вже передбачених місць для автомобілів осіб з інвалідністю. Наразі законодавство вимагає, щоб не менше 10 відсотків паркувальних місць були призначені саме для цієї категорії водіїв.

Після набрання чинності новим законом загальна частка спеціальних місць на паркінгах має становити щонайменше 15 відсотків:

10 відсотків для автомобілів осіб з інвалідністю;

5 відсотків для транспортних засобів, що перевозять дітей до трьох років.

Водночас на будь-якому майданчику повинно бути не менше двох спеціальних місць — по одному для кожної категорії.

Мета нововведення

Ініціатори закону вважають, що нововведення є частиною ширшої стратегії адаптації міського простору до потреб найбільш вразливих категорій населення. Передбачається, що такі рішення мають полегшити доступ до громадських місць для сімей із маленькими дітьми.

Нагадаємо, що законопроект №12437 був ухвалений українськими парламентарями 23 жовтня 2025 року.