Запчасти для элитных автомобилей "подешевели" на таможне в восемь раз

Грузовик DAF прибыл из Польши и, согласно таможенной декларации, перевозил компоненты для автомобилей Porsche Cayenne, Land Rover Range Rover, Audi Q8, Mercedes-Benz V-Class и BMW X5.

Как в своём пресс-релизе пишет Гостаможна служба, всего в грузе находилось 4440 корпусов и рассеивателей автомобильных фар. По документам продавцом выступала южнокорейская компания, а получателем было предприятие из Харькова.

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Стоимость товара занизили более чем в восемь раз

В ходе проверки таможенники установили, что заявленная в документах стоимость товара не соответствует реальной. В декларации было указано, что груз стоит чуть более 19,5 тыс. долларов США.

Однако информация, полученная от таможенных органов Польши, свидетельствует об обратном: фактическая стоимость партии составляла 175 тыс. долларов США.

Товарная номенклатура была не слишком обширной, но количественно речь шла о тысячах единиц автокомпонентов. Фото: Гостаможна служба

На момент пересечения границы это соответствовало сумме свыше 7,75 млн грн. Таким образом, стоимость товара была занижена более чем в восемь раз.

Факт сокрытия установлен

По факту выявленного нарушения составлен протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля путем представления документов с ложными сведениями.

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Партия автокомпонентов изъята. Дальнейшая судьба товара и размер возможных санкций будут определяться судом.