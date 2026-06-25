Запчастини для елітних автомобілів "подешевшали" на митниці у вісім разів

Вантажівка DAF прибула з Польщі та, згідно з митною декларацією, перевозила компоненти до автомобілів Porsche Cayenne, Land Rover Range Rover, Audi Q8, Mercedes-Benz V-Class та BMW X5.

Як у своєму релізі пише Держмитслужба, загалом у вантажі знаходилися 4440 корпусів і розсіювачів автомобільних фар. За документами продавцем виступала південнокорейська компанія, а одержувачем було підприємство з Харкова.

Читайте також Угорський менеджер вирішив заробити в Україні на санкційних автозапчастинах

Вартість товару занизили більш ніж у вісім разів

Під час перевірки митники встановили, що заявлена в документах вартість товару не відповідає реальній. У декларації було зазначено, що вантаж коштує трохи більше ніж 19,5 тис. доларів США.

Однак інформація, отримана від митних органів Польщі, свідчить про інше: фактична вартість партії становила 175 тис. доларів США.

Товарна номенклатура була не дуже насичена, але кількісно відлік пішов на тисячі одиниць автокомпонентів. Фото: Держмитслужба

На момент перетину кордону це відповідало сумі понад 7,75 млн грн. Таким чином, вартість товару була занижена більш ніж у вісім разів.

Факт приховування встановлено

За фактом виявленого порушення складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю шляхом подання документів із неправдивими відомостями.

Читайте також Як на рентгені виглядає мікроавтобус під час перетину кордону

Партію автокомпонентів вилучено. Подальшу долю товару та розмір можливих санкцій визначатиме суд.