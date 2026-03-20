Заработал кэшбэк на топливо: как получить компенсацию

Речь идет о компенсации части расходов на бензин, дизель и автогаз с установленными ограничениями и четким механизмом получения. О механизме получения компенсации рассказали на сайте rbc.ua.

Сколько можно получить

Размер кэшбэка зависит от типа топлива:

15% - за дизельное топливо;

10% - за бензин;

5% - за автогаз.

В денежном эквиваленте это составляет примерно от 2 до 11 гривен на каждом литре. В то же время установлен месячный лимит - не более 1000 гривен на одного человека.

Программа будет действовать до 1 мая 2026 года.

Как присоединиться к программе

Чтобы получить компенсацию, необходимо:

открыть специальную карту "Национального кэшбека" в банке-партнере;

рассчитываться этой картой при покупке топлива на АЗС-участниках;

после этого средства автоматически начисляются в виде кэшбэка.

Важно: оплата должна происходить непосредственно на заправке с формированием фискального чека. В случае расчета через мобильные приложения АЗС кэшбэк не начисляется.

Когда начисляют деньги

Кэшбэк фиксируется на следующий день после покупки топлива.

Фактическая выплата осуществляется до конца следующего месяца. Например, средства за мартовские покупки поступят до конца апреля.

На что можно потратить средства

Полученные деньги нельзя снять наличными - они доступны только для безналичных расходов.

Кэшбек разрешено использовать для:

оплаты коммунальных и почтовых услуг;

приобретения продуктов питания;

покупки лекарств и медицинских изделий;

поддержки благотворительных инициатив;

приобретения книг и печатной продукции.

Контекст

Запуск программы происходит на фоне роста цен на топливо и повышенного спроса. По оценкам, спрос на бензин вырос на 40–70%, а на дизель - на 60–140%. Одновременно на мировых рынках наблюдалась волатильность цен на нефть, что также влияет на внутренний рынок.

Вывод

"Топливный" кэшбек - это инструмент поддержки водителей, который позволяет частично компенсировать расходы на топливо. В то же время из-за ограничений на использование средств и установленного лимита программа имеет скорее социальный, чем экономический эффект.