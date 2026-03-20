Запрацював кешбек на пальне: як отримати компенсацію

Йдеться про компенсацію частини витрат на бензин, дизель та автогаз із встановленими обмеженнями та чітким механізмом отримання. Про механізм отримання компенсації розповіли на сайті rbc.ua.

Скільки можна отримати

Розмір кешбеку залежить від типу пального:

15% — за дизельне пальне;

10% — за бензин;

5% — за автогаз.

У грошовому еквіваленті це становить приблизно від 2 до 11 гривень на кожному літрі. Водночас встановлено місячний ліміт — не більше 1000 гривень на одну особу.

Програма діятиме до 1 травня 2026 року.

Як долучитися до програми

Щоб отримати компенсацію, необхідно:

відкрити спеціальну картку «Національного кешбеку» у банку-партнері;

розраховуватись цією карткою під час купівлі пального на АЗС-учасниках;

після цього кошти автоматично нараховуються у вигляді кешбеку.

Важливо: оплата має відбуватися безпосередньо на заправці з формуванням фіскального чека. У разі розрахунку через мобільні застосунки АЗС кешбек не нараховується.

Коли нараховують гроші

Кешбек фіксується наступного дня після покупки пального.

Фактична виплата здійснюється до кінця наступного місяця. Наприклад, кошти за березневі покупки надійдуть до кінця квітня.

На що можна витратити кошти

Отримані гроші не можна зняти готівкою — вони доступні лише для безготівкових витрат.

Кешбек дозволено використовувати для:

оплати комунальних і поштових послуг;

придбання продуктів харчування;

купівлі ліків та медичних виробів;

підтримки благодійних ініціатив;

придбання книжок та друкованої продукції.

Контекст

Запуск програми відбувається на тлі зростання цін на паливо та підвищеного попиту. За оцінками, попит на бензин зріс на 40–70%, а на дизель — на 60–140%. Одночасно на світових ринках спостерігалася волатильність цін на нафту, що також впливає на внутрішній ринок.

Висновок

«Паливний» кешбек — це інструмент підтримки водіїв, який дозволяє частково компенсувати витрати на пальне. Водночас через обмеження на використання коштів і встановлений ліміт програма має радше соціальний, ніж економічний ефект.