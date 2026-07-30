Заводскую внедорожную версию MINI Countryman готовят к премьере: фото

Производитель обнародовал фотографии закамуфлированного прототипа, который проходит финальные тесты на гравийных путях и каменистой местности в Скалистых горах штата Колорадо. От стандартной модели тестовый автомобиль отличается увеличенным дорожным просветом, а также черными легкосплавными дисками, обутыми во вседорожные шины.

Несмотря на внедорожное движение, конструкция сохранила относительно сдержанные черты. Прототип лишен расширенных колесных арок и имеет стандартную форму бамперов. Главным заметным элементом экстерьера стала большая палатка, установленная на крыше. Подобные аксессуары для кемпинга MINI ранее уже предлагали в качестве опции для других представителей модельной линейки.

Технические характеристики

MINI пока не раскрывает данные о линейке силовых агрегатов и не уточняет, будет ли внедорожный пакет доступны для версий с двигателями внутреннего сгорания или для полностью электрических модификаций.. Ожидается, что новинка объединит внедорожную оснастку с системами полного привода. В текущей линейке отметку ALL4 имеют модификации Countryman S, флагманскую версию JCW и электрический кроссовер SE.

Испытания в Rebelle Rally

Сразу после публичного дебюта в октябре новинка выйдет на старт экстремального состязания Rebelle Rally 2026 года. Это изнуряющее женское навигационное ралли предполагает преодоление более 2 500 км отдаленной дикой местности без использования современных систем GPS-навигации.