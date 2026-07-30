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Заводську позашляхову версію MINI Countryman готують до прем'єри: фото

Після багатьох років доопрацювань на вторинному ринку та появи численних пакетів від незалежних тюнінг-ательє, компанія MINI готує власну серійну версію Countryman для бездоріжжя. Офіційна світова прем'єра нового компактного позашляховика запланована на жовтень 2026 року. Наразі автомобіль перебуває на фінальних етапах випробувань на території США.
Новий позашляховий MINI Countryman: перші подробиці та дата виходу

ФОТО: BMW Group|

Прототип позашляхової версії MINI Countryman

Данило Северенчук
logo30 липня, 13:20
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Виробник оприлюднив світлини закамуфльованого прототипу, який проходить фінальні тести на гравійних шляхах і кам'янистій місцевості у Скелястих горах штату Колорадо. Вiд стандартної моделі тестовий автомобіль вирізняється збільшеним дорожнім просвітом, а також чорними легкосплавними дисками, взутими у всешляхові шини.

Попри позашляхове спрямування, конструкція зберегла відносно стримані риси. Прототип позбавлений розширених колісних арок і має стандартну форму бамперів. Головним помітним елементом екстер'єру став великий намет, встановлений на даху. Подібні аксесуари для кемпінгу MINI раніше вже пропонувала як опцію для інших представників модельної лінійки.

Технічні характеристики

Наразі MINI не розкриває даних щодо лінійки силових агрегатів і не уточнює, чи буде позашляховий пакет доступний для версій із двигунами внутрішнього згоряння, чи для повністю електричних модифікацій. Очікується, що новинка поєднає позашляхове оснащення з системами повного приводу. У поточній лінійці позначку ALL4 мають модифікації Countryman S, флагманська версія JCW та електричний кросовер SE.

Випробування у Rebelle Rally

Одразу після публічного дебюту в жовтні новинка вийде на старт екстремального змагання Rebelle Rally 2026 року. Це виснажливе жіноче навігаційне ралі передбачає подолання понад 2 500 км віддаленої дикої місцевості без використання сучасних систем GPS-навігації.

Очільник MINI Жан-Філіп Парен прокоментував майбутню прем'єру: "MINI завжди прагнув перетворити кожну подорож на пригоду. Цей дух керував цим проєктом з самого початку. Ми неймовірно раді бути лише за крок від представлення цього нового, міцного доповнення до сімейства MINI Countryman. Вірний духу MINI, він поєднує можливості з характером і відкриє ще більше можливостей для незабутніх пригод".

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