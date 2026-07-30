Заводську позашляхову версію MINI Countryman готують до прем'єри: фото

Виробник оприлюднив світлини закамуфльованого прототипу, який проходить фінальні тести на гравійних шляхах і кам'янистій місцевості у Скелястих горах штату Колорадо. Вiд стандартної моделі тестовий автомобіль вирізняється збільшеним дорожнім просвітом, а також чорними легкосплавними дисками, взутими у всешляхові шини.

Попри позашляхове спрямування, конструкція зберегла відносно стримані риси. Прототип позбавлений розширених колісних арок і має стандартну форму бамперів. Головним помітним елементом екстер'єру став великий намет, встановлений на даху. Подібні аксесуари для кемпінгу MINI раніше вже пропонувала як опцію для інших представників модельної лінійки.

Технічні характеристики

Наразі MINI не розкриває даних щодо лінійки силових агрегатів і не уточнює, чи буде позашляховий пакет доступний для версій із двигунами внутрішнього згоряння, чи для повністю електричних модифікацій. Очікується, що новинка поєднає позашляхове оснащення з системами повного приводу. У поточній лінійці позначку ALL4 мають модифікації Countryman S, флагманська версія JCW та електричний кросовер SE.

Випробування у Rebelle Rally

Одразу після публічного дебюту в жовтні новинка вийде на старт екстремального змагання Rebelle Rally 2026 року. Це виснажливе жіноче навігаційне ралі передбачає подолання понад 2 500 км віддаленої дикої місцевості без використання сучасних систем GPS-навігації.