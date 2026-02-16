ЗАЗ "Славута": удивительная история модели

ЗАЗ-1103 “Славута” (1999 – 2011 гг.) – на сегодня последний автомобиль, созданный на Запорожском автозаводе. История его появления была несколько запутанной, но к счастью, на качествах машины это не отразилось. Хотя были годы, когда казалось, что “Славуту” Украина никогда не увидит, уверяют в Авто24.

На конец 1990-х годов, когда началось ее производство, “Славута” была уже старомодной – сказался долгий путь к конвейеру

Последний массовый украинский автомобиль

Слава стала фактически последним легковым автомобилем, который можно назвать по-настоящему украинской разработкой. Ее выпускали на Запорожский автомобильный завод до 2011 года, после чего предприятие постепенно перешло к сборке иномарок.

После производства Славуты в Украине больше не появлялось массовых моделей собственной конструкции. Именно поэтому эта машина стала для многих символом завершения целой эпохи украинского автопрома.

Таврия и Славута: близнецы или братья

Сначала была “Таврия” (1987 – 2007) – вполне современный для 1980-х годов компактный хетчбэк с тремя дверями и бойким моторчиком объемом 1,1 литра на 51 лошадиную силу. Революционная для ЗАЗа переднеприводная модель шла к конвейеру около 10 лет, попутно, уже с 1989 года, конструкторы готовили целую гамму вариаций на “таврическую” тему.

При том что базовым кузовом считали трехдверку, готовились кроме того пятидверный хэтчбек, четырехдверный (!) хэтчбек, грузовой фургончик, седан и даже микровэн. Эти запорожские автомобили стоят отдельной публикации, к которой мы вскоре вернемся.

Базовую "Таврию" ЗАЗ-1102 запустили в массовое производство в 1987-м году, а с другими кузовами вышла задержка. По состоянию на 1992 год ближайшими к серийному производству были две “дополнительные” модели. Во-первых, ЗАЗ-1105, которую тогда называли пятидверным хэтчбеком. Мы знаем эту машину как ЗАЗ-1105 “Дана“ (1994 – 1997 гг.), и она выпускалась заводом уже в статусе универсала.

Почему же так? По понятиям 1980-х у “ноль пятой” был недостаточно длинный для универсала задний свес и чересчур наклоненная задняя (пятая) дверь. Поэтому на момент рождения ЗАЗ-1105 считали пятидверным хэтчбеком, хотя и несколько увеличенным по сравнению с трехдверным вариантом.

Вот так – в виде дизайнерских скетчей – публике была представлена перспективная линейка ЗАЗа. (Журнал "За рулем" № 7 от 1992 г.)

Еще большее чудо произошло с ЗАЗ-1103, который мы сегодня знаем как пятидверный лифтбек “Славута”. В те самые 1980-е эта модель заявлялась как классический четырехдверный седан. Хотя внешне опытные образцы были очень похожи на “Славуту”, это был действительно седан – с отделенным от салона багажником и обычной короткой крышкой на нем.

Дело в том, что этот тип кузова традиционно был популярен в СССР, поэтому его и решили использовать даже на компактной, отнюдь не представительской модели.

Редкое фото: будущая “Славута” ЗАЗ-1103 – тогда, когда она была еще седаном. Справа один из создателей модели Леонид Вульфович Левит

Но пока ЗАЗ-1103 готовился к выпуску, в рыночных раскладах многое поменялось. В 1990-е, когда в Украину попало уже немало подержанных и новых иномарок, многим стало понятно, что небольшой машине В-класса больше подходит не малопрактичний кузов седан, а хэтчбек или его более длинная версия лифтбек.

Через большую ляду их багажника, да еще при сложенном заднем сиденье, можно положить в салон крупногабаритный груз. Поэтому относительно седана ЗАЗ-1103 запорожские конструкторы задумались.

Да, один хэтч в модельной гамме ЗАЗа уже был – трехдверная “Таврия”. Но в эпоху экономических неурядиц, которые как раз настали, для большинства покупателей он становился единственным автомобилем в семье – и он должен был быть более вместительным и практичным.

Седан имел большую длину, но не такой удобный багажник – будут ли покупать их в достаточные количества? Поэтому седан решили переделать в лифтбек, увеличив дверной проем багажника вплоть до крыши и превратив малую крышку в большой люк с окном.

В превращении седана в лифтбек был смысл: бюджетный автомобильчик должен был быть максимально практичным

Так уже в 1994 году ЗАЗ-1103 стал той “Славутой”, какой мы ее теперь знаем. Осенью 1995 года готовый пятидверный лифтбек показали общественности. Между тем именно тогда, в середине 1990-х, Запорожский автозавод практически останавливался.

Из-за финансовых проблем в стране упал спрос, из-за попыток уменьшить себестоимость снизилось качество, из-за особенностей законодательства таяли оборотные средства. Заднемоторный “Запорожец” – наиболее прибыльную модель – сняли с производства, трехдверные “Таврии” продавались из рук вон плохо. Казалось, заводу уже не до новых моделей. Но конструкторы и технологи не покидали своих кульманов.

К счастью, наконец нашелся инвестор – корейская компания Daewoo Motors. На ее деньги проект "Славуты" довели до кондиций массового производства и 17 марта 1999 г. запустили конвейер. К тому времени на Запорожском автозаводе уже действовала система контроля качества от Daewoo Motors, поэтому машина получилась достаточно качественной.

"Славуту" выпускали в течение 12 лет, качество было вполне удовлетворительным – в большой степени благодаря участию Daewoo Motors

В течение нескольких лет это был самый доступный новый автомобиль в Украине, модель уверенно держалась на конвейере вплоть до глобального кризиса 2008-го.

Корпорация "УкрАвто" (владелец ЗАЗа) в августе 2008 г. собиралась остановить ее производство, но в конце концов производство продолжалось до конца января 2011-го. Всего за 12 лет собрали 140 тыс. “Славут”. На вторичном рынке Украины это и сегодня один из самых популярных автомобилей нижнего ценового сегмента.

Почему она стала популярной вопреки критике

Славуту часто критиковали за простоту, скромное оснащение и бюджетные материалы. Но именно эти черты сделали его массовым.

Она была дешевой в приобретении, неприхотлива в обслуживании и ремонтировалась буквально «на колене». Конструкция оставалась максимально простой – без сложной электроники, дорогих датчиков и дефицитных деталей.

В 2000-х годах, когда покупательная способность большинства украинцев оставалась невысокой, Славута стала своеобразным «антикризисным» автомобилем. Для многих это была первая новая машина в жизни.

Сколько Славута стоила на старте

В начале 2000-х годов новая Славута стоила примерно 3-4 тысячи долларов. Это был самый доступный новый автомобиль на украинском рынке.

Для сравнения: средняя зарплата в Украине составляла около 100–150 долларов. То есть автомобиль стоил ориентировочно 25-30 средних месячных зарплат.

Тем не менее она оставалась единственным шансом купить новую машину без кредита или лизинга.

Тираж: более 140 тысяч экземпляров

За годы производства было выпущено более 140 тысяч Славут. Для украинского автопрома это значительный показатель.

Этот тираж сформировал большой парк автомобилей по всей стране, что объясняет, почему модель до сих пор можно встретить на дорогах. Большое количество машин означает доступность запчастей и донорских авто, а значит – более долгий жизненный цикл.