Zeekr готовит новый 8X - роскошный гибрид с мощностью гиперкара

Внешность 8X явно ориентирована на сегмент роскошных SUV. Передняя часть получила массивную хромированную решетку радиатора, стилистически близкую к моделям Rolls-Royce. Ее дополняют сложные многосекционные светодиодные фары и агрессивный передний бампер, отмечает Auto24.

Спортивная версия отличается затемненной решеткой, черными колесными дисками, яркими тормозными суппортами и спойлером на крыше. Вместе с выразительным задним диффузором это создает более динамичный образ. Обе модификации имеют сплошную светодиодную полосу задних фонарей.

Гибридная силовая установка с тремя электромоторами

Несмотря на роскошный имидж, Zeekr 8X не является полностью электрическим. Он использует гибридную систему с подзарядкой от сети, включающую 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель, три электродвигателя и батарею емкостью 55,1 или 70 кВт-ч.

В топовой конфигурации суммарная мощность системы может достигать примерно 1016 кВт (около 1381 л.с.). Это уровень современных гиперкаров, что делает 8X одним из самых мощных серийных внедорожников.

Роскошь и технологии в салоне

Хотя интерьер еще официально не показали, Zeekr традиционно делает ставку на премиальные материалы, высокий уровень цифровизации и просторный салон. Ожидается несколько больших дисплеев, расширенный набор электронных систем помощи водителю и варианты компоновки салона с пятью или шестью местами. По уровню оснащения 8X должен стать более доступной альтернативой флагманскому 9X, сохраняя ключевые элементы технологической роскоши бренда.

Новый игрок в сегменте ультрамощных SUV

Zeekr 8X демонстрирует новую тенденцию китайских премиальных брендов - сочетание сверхвысокой мощности, гибридных технологий и дизайнерской экстравагантности. Модель не только стремится конкурировать с люксовыми SUV традиционных брендов, но и предлагает уровень динамики, который еще недавно был доступен только суперкарам.