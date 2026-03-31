Женщины массово получают права на грузовики

Женщины массово идут в дальнобойщики
В Киевской области состоялось мероприятие, посвященное переквалификации женщин в транспортной сфере. Его приурочили к выпуску 1000 водителей в рамках проекта Reskilling Ukraine, который реализуется при поддержке международных партнеров и ГСЦ МВД.
Читайте также: Женщины будут работать водителями экскаваторов
В событии приняли участие представители украинской власти, работодатели, доноры и общественные организации. Среди участников также были делегации из Швеции и международные финансовые институты.
Новый тренд на рынке труда
Проект направлен на привлечение женщин к профессии водителя грузового транспорта, которая традиционно считалась мужской.
Участницы проходят:
- теоретическую подготовку
- практическое обучение
- сдачу экзаменов
По словам организаторов, большинство кандидаток успешно сдает теоретический экзамен с первого раза. В то же время практическая часть остается более сложной.
Роль сервисных центров
В Сервисные центры МВД заявляют о сопровождении проекта с первых этапов.
Речь идет о:
- консультациях для участниц
- ознакомлении с процедурой экзаменов
- экскурсиях и встречах с экзаменаторами
Также кандидаты могут сдавать экзамены на транспортных средствах самих центров.
Практика и реальные истории
Часть участниц уже сдала практические экзамены на категорию С.
Среди них:
- женщины, которые ранее работали в бизнесе, продажах или государственном секторе
- волонтеры, которые получили опыт управления во время “военного положения”
Для многих это не только смена профессии, но и попытка получить стабильный доход в новых условиях.
Что показали экзамены
По официальным данным, во время сдачи:
- участницы демонстрируют надлежащий уровень подготовки
- соблюдают правила дорожного движения
- уверенно управляют грузовиками
Экзамены проводятся открыто, с декларируемой прозрачностью и равными условиями.
Что остается за кадром
Несмотря на положительные оценки, остаются вопросы:
- насколько стабильным будет трудоустройство после обучения
- готов ли рынок к массовому привлечению женщин
- какие реальные условия работы в транспортной сфере
Ведь сам факт получения удостоверения не гарантирует долгосрочной занятости.
Читайте также: Украинские женщины научатся управлять погрузчиками и экскаваторами
Вывод
Проекты переквалификации демонстрируют изменение подходов на рынке труда:
- женщины активно входят в новые профессии
- государство и доноры поддерживают этот процесс
- бизнес постепенно адаптируется
В то же время ключевой вопрос остается открытым, станет ли это устойчивой тенденцией, или только временной реакцией на кадровый дефицит.