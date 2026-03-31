Женщины массово получают права на грузовики

В Киевской области состоялось мероприятие, посвященное переквалификации женщин в транспортной сфере. Его приурочили к выпуску 1000 водителей в рамках проекта Reskilling Ukraine, который реализуется при поддержке международных партнеров и ГСЦ МВД.

В событии приняли участие представители украинской власти, работодатели, доноры и общественные организации. Среди участников также были делегации из Швеции и международные финансовые институты.

Новый тренд на рынке труда

Проект направлен на привлечение женщин к профессии водителя грузового транспорта, которая традиционно считалась мужской.

Участницы проходят:

теоретическую подготовку

практическое обучение

сдачу экзаменов

По словам организаторов, большинство кандидаток успешно сдает теоретический экзамен с первого раза. В то же время практическая часть остается более сложной.

Роль сервисных центров

В Сервисные центры МВД заявляют о сопровождении проекта с первых этапов.

Речь идет о:

консультациях для участниц

ознакомлении с процедурой экзаменов

экскурсиях и встречах с экзаменаторами

Также кандидаты могут сдавать экзамены на транспортных средствах самих центров.

Практика и реальные истории

Часть участниц уже сдала практические экзамены на категорию С.

Среди них:

женщины, которые ранее работали в бизнесе, продажах или государственном секторе

волонтеры, которые получили опыт управления во время “военного положения”

Для многих это не только смена профессии, но и попытка получить стабильный доход в новых условиях.

Что показали экзамены

По официальным данным, во время сдачи:

участницы демонстрируют надлежащий уровень подготовки

соблюдают правила дорожного движения

уверенно управляют грузовиками

Экзамены проводятся открыто, с декларируемой прозрачностью и равными условиями.

Что остается за кадром

Несмотря на положительные оценки, остаются вопросы:

насколько стабильным будет трудоустройство после обучения

готов ли рынок к массовому привлечению женщин

какие реальные условия работы в транспортной сфере

Ведь сам факт получения удостоверения не гарантирует долгосрочной занятости.

Вывод

Проекты переквалификации демонстрируют изменение подходов на рынке труда:

женщины активно входят в новые профессии

государство и доноры поддерживают этот процесс

бизнес постепенно адаптируется

В то же время ключевой вопрос остается открытым, станет ли это устойчивой тенденцией, или только временной реакцией на кадровый дефицит.