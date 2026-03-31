Жінки масово отримують права на вантажівки

У Київський області відбувся захід, присвячений перекваліфікації жінок у транспортній сфері. Його приурочили до випуску 1000 водіїв у межах проекту Reskilling Ukraine, який реалізується за підтримки міжнародних партнерів та ГСЦ МВС.

У події взяли участь представники української влади, роботодавці, донори та громадські організації. Серед учасників також були делегації зі Швеція та міжнародні фінансові інституції.

Новий тренд на ринку праці

Проект спрямований на залучення жінок до професії водія вантажного транспорту, яка традиційно вважалася чоловічою.

Учасниці проходять:

теоретичну підготовку

практичне навчання

складання іспитів

За словами організаторів, більшість кандидаток успішно складає теоретичний іспит з першого разу. Водночас практична частина залишається складнішою.

Роль сервісних центрів

У Сервісні центри МВС заявляють про супровід проекту з перших етапів.

Йдеться про:

консультації для учасниць

ознайомлення з процедурою іспитів

екскурсії та зустрічі з екзаменаторами

Також кандидати можуть складати іспити на транспортних засобах самих центрів.

Практика і реальні історії

Частина учасниць уже склала практичні іспити на категорію С.

Серед них:

жінки, які раніше працювали у бізнесі, продажах або державному секторі

волонтерки, які отримали досвід керування під час “воєнного стану”

Для багатьох це не лише зміна професії, а й спроба отримати стабільний дохід у нових умовах.

Що показали іспити

За офіційними даними, під час складання:

учасниці демонструють належний рівень підготовки

дотримуються правил дорожнього руху

впевнено керують вантажівками

Іспити проводяться відкрито, з декларованою прозорістю та рівними умовами.

Що залишається поза кадром

Попри позитивні оцінки, залишаються питання:

наскільки стабільним буде працевлаштування після навчання

чи готовий ринок до масового залучення жінок

які реальні умови роботи у транспортній сфері

Адже сам факт отримання посвідчення не гарантує довгострокової зайнятості.

Висновок

Проекти перекваліфікації демонструють зміну підходів на ринку праці:

жінки активно входять у нові професії

держава та донори підтримують цей процес

бізнес поступово адаптується

Водночас ключове питання залишається відкритим, чи стане це стійкою тенденцією, чи лише тимчасовою реакцією на кадровий дефіцит.