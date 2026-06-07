Знаки, ломающие шаблоны: чем удивляет дорожная система Китая

Несмотря на то, что большинство знаков понятно благодаря пиктограммам, форме и цветам, некоторые изображения действительно могут заставить задуматься. И дело даже не в иероглифах.

Как раз с надписями у иностранцев особых проблем не возникает, ведь они преимущественно дублируют содержание пиктограмм. В редакции Авто24 советуют воспринимать короткие иероглифические надписи как своеобразные субтитры к знаку.



Европеец в Китае даже с "правами" бесправен

Большинство китайских дорожных знаков базируется на международно признанных символах и во многом напоминает европейские, в частности украинские. Однако это не означает, что водитель из Европы может просто сесть за руль в Китае.

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Даже имея водительское удостоверение со всеми открытыми категориями и международное водительское удостоверение (IDP), арендовать автомобиль не получится. Причина проста: Китай не признает международные водительские удостоверения, поскольку не присоединился к соответствующим положениям Венской конвенции о взаимном признании водительских прав.

Желто-черная графика китайских знаков больше напоминает предупреждение о радиации, чем привычное для нас дорожное движение. Действительно, не очень радостное сопровождение в дороге. Коллаж: Авто24

Чтобы управлять автомобилем в КНР, иностранец должен пройти обучение, сдать теоретический экзамен на знание местных правил и дорожных знаков и получить временное китайское водительское удостоверение.



О первом и последнем "китайском предупреждении"

Предупреждающие знаки в Китае имеют несколько непривычный для европейцев вид. Форму треугольника они сохранили, но есть важное отличие.

В Украине и странах ЕС предупреждающие знаки имеют белый или желтый фон и обязательно красный кант. В Китае же подавляющее большинство таких знаков – это желтые треугольники с толстой черной рамкой и черной пиктограммой (иллюстрация выше).

Взглянув на перевернутый треугольник в центре, вы почувствуете, что уже знаете китайский язык, а вот знак справа по форме вроде и понятен, но по содержанию побуждает к обязательной остановке, как у нас перед восьмиугольником. Коллаж: Авто24

Для европейского водителя черная цветная схема по краю треугольника больше ассоциируется со знаками радиационной или биологической опасности, чем с предупреждением о второстепенной дороге или других привычных дорожных ситуациях.

Когда треугольник дублирует восьмиугольник

Из 45 предупредительных знаков только один имеет красный кант – перевернутый треугольник "Уступи дорогу", аналог украинского знака 2.1 "Дати дорогу", который еще называют уступи дорогу. Он также отличается белым, а не желтым фоном.

В красно-белом исполнении также выполнены крестовины железнодорожных переездов, которые в украинской системе соответствуют знакам одноколейной и многоколейной железной дороги.

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Еще интереснее ситуация со знаком STOP. В Китае с недавней поры используется знакомый восьмиугольник с красным фоном, однако вместо английской надписи STOP на нем размещен иероглиф.

Впрочем, существует и другой вариант – на дорогах еще остался и параллельно действует перевернутый треугольник с белым иероглифом 停 (tíng) на красном фоне. По смыслу он также требует полной остановки перед выездом на перекрестную дорогу. Фактически это историческая версия знака STOP, которая до сих пор имеет юридическую силу.

Этот блок знаков официально указывает на обязательную остановку перед выездом на другую дорогу или перекресток. Коллаж: Авто24



Цвет имеет собственное значение

Китайская система дорожных знаков не слишком озабочена соответствием мировым цветовым стандартам. Например, зеленые указатели здесь используют для платных скоростных автомагистралей. Для европейца это выглядит привычно, однако есть нюанс: обычные междугородние дороги в Китае обозначают синим цветом.

Синий часто используется там, где в Европе традиционно преобладают красные элементы. Например, знаки направления поворота на опасных участках имеют синий фон с белыми шевронами. В Украине и большинстве стран ЕС аналогичные указатели обычно выполнены в красно-белом цвете.

В Китае почему-то красный цвет в системе дорожных знаков не очень распространен, чего не скажешь о Европе. Коллаж: Авто24

Среди желтых предупредительных треугольников есть и одно исключение – знак дорожных работ с оранжевым фоном. Такой цвет традиционно ассоциируется со строительством и ремонтной техникой, поэтому его использование вполне логично.

Свое видение цветовой схемы Китай демонстрирует и в информационных знаках. Так, синий квадрат с белым крестом и перебинтованной рукой обозначает пункт первой медицинской помощи.

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Пиктограмма выглядит удивительно наглядно. В Европе медицинские объекты обычно обозначаются просто крестом или символом больницы без столь детализированных изображений. Кстати, этот знак китайцы позаимствовали из международной системы производственной безопасности.

Здесь не нужно знать китайский язык, потому что медицинская пиктограмма практически повторяет европейскую, хотя элементы символики несколько разные. Коллаж Авто24



Где ждет "засада"

Некоторые китайские знаки действительно могут озадачить иностранца. Например, в группе запрещающих знаков встречается символ со стрелками, что, на первый взгляд, выглядит довольно загадочно. На самом деле он означает запрет обгона для всех многоколесных моторных транспортных средств.

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В украинской системе для этого используются отдельные знаки с силуэтами легкового автомобиля или грузовика. Китайцы же решили обойтись универсальным символом со стрелками.

Не напрягайте мозги, это – обычный китайский знак запрета обгона, просто здесь не нарисовали машинки в черной и красной гамме цветов, как это сделано в украинских ПДД. Коллаж: Авто24

Не менее необычным выглядит знак минимальной скорости. На синем фоне размещена белая четверть круга и цифровое значение скорости. Для европейского водителя такой дизайн может показаться странным, однако смысл прост: двигаться нужно не медленнее указанной скорости.

Обратите внимание на портал над китайской дорогой, где на зеленом фоне щитов хорошо видно: справа – минимальная скорость, а слева – максимальная. Коллаж: Авто24

Вместо послесловия

В общем иностранному водителю не обязательно знать китайский язык, чтобы ориентироваться в местных дорожных знаках. Надписей с иероглифами немного, но их нужно знать. Обычно то значение по контексту подсказывает пиктограмма.

Однако перед поездкой стоит ознакомиться с основами китайских ПДД.