Знаки, що ламають шаблони: чим дивує дорожня система Китаю

Попри те, що більшість знаків зрозуміла завдяки піктограмам, формі та кольорам, деякі зображення справді змушують замислитися. І справа навіть не в ієрогліфах.

В іноземців якраз із написами особливих проблем не виникає, адже вони переважно дублюють зміст піктограм. У редакції Авто24 радять сприймати короткі ієрогліфічні написи як своєрідні субтитри до знака.



Європеєць у Китаї навіть із "правами" безправний

Більшість китайських дорожніх знаків базується на міжнародно визнаних символах і багато в чому нагадує європейські, зокрема українські. Однак це не означає, що водій з Європи може просто сісти за кермо в Китаї.

Читайте також Дорожній знак "авто зі стрілкою": що треба робити, якщо його побачиш

Навіть маючи посвідчення водія з усіма відкритими категоріями та міжнародне водійське посвідчення (IDP), орендувати автомобіль не вийде. Причина проста: Китай не визнає міжнародні водійські посвідчення, оскільки не приєднався до відповідних положень Віденської конвенції щодо взаємного визнання водійських прав.

Жовто-чорна графіка китайських знаків більше нагадує попередження про радіацію, ніж звичний для нас дорожній рух. Справді, не вельми радісний супровід у дорозі. Колаж: Авто24

Щоб керувати автомобілем у КНР, іноземець має пройти навчання, скласти теоретичний іспит на знання місцевих правил і дорожніх знаків та отримати тимчасове китайське посвідчення водія.



Про перше й останнє "китайське попередження"

Попереджувальні знаки в Китаї мають дещо незвичний для європейців вигляд. Форму трикутника вони зберегли, але є важлива відмінність.

В Україні та країнах ЄС попереджувальні знаки мають біле або жовте тло й обов'язково червоний кант. У Китаї ж переважна більшість таких знаків – це жовті трикутники з товстою чорною рамкою та чорною піктограмою (ілюстрація вище).

Поглянувши на перевернутий трикутник у центрі, ви відчуєте, що вже знаєте китайську мову, а ось знак праворуч за формою ніби й зрозумілий, але за змістом спонукає до обов'язкової зупинки, як у нас перед восьмикутником. Колаж: Авто24

Для європейського водія чорна кольорова схема по краю трикутника більше асоціюється зі знаками радіаційної чи біологічної небезпеки, ніж із попередженням про другорядну дорогу або інші звичні дорожні ситуації.

Коли трикутник дублює восьмикутник

З 45 попереджувальних знаків лише один має червоний кант – перевернутий трикутник "Поступися дорогою", аналог українського знака 2.1 "Дати дорогу", який ще називають поступися дорогою. Він також вирізняється білим, а не жовтим фоном.

У червоно-білому виконанні також виконано хрестовини залізничних переїздів, які в українській системі відповідають знакам одноколійної та багатоколійної залізниці.

Читайте також Заборонний знак з автомобілем та крапками: що він означає

Ще цікавіша ситуація зі знаком STOP. У Китаї віднедавна використовується знайомий восьмикутник із червоним тлом, однак замість англійського напису STOP на ньому розміщено ієрогліф.

Втім, існує й інший варіант – на дорогах лишився й паралельно ще діє перевернутий трикутник з білим ієрогліфом 停 (tíng) на червоному фоні. За змістом він також вимагає повної зупинки перед виїздом на перехресну дорогу. Фактично це історична версія знака STOP, яка досі має юридичну силу.

Цей блок знаків офіційно вказує на обов'язкову зупинку перед виїздом на іншу дорогу чи перехрестя. Колаж: Авто24



Колір має власне значення

Китайська система дорожніх знаків не надто переймається відповідністю світовим кольоровим стандартам. Наприклад, зелені вказівники тут використовують для платних швидкісних автомагістралей. Для європейця це виглядає звично, однак є нюанс: звичайні міжміські дороги в Китаї позначають синім кольором.

Синій часто використовується там, де в Європі традиційно переважають червоні елементи. Наприклад, знаки напрямку повороту на небезпечних ділянках мають синій фон із білими шевронами. В Україні та більшості країн ЄС аналогічні вказівники зазвичай виконані в червоно-білому кольорі.

У Китаї чомусь червоний колір у системі дорожніх знаків не дуже поширений, чого не скажеш про Європу. Колаж: Авто24

Серед жовтих попереджувальних трикутників є й один виняток – знак дорожніх робіт із помаранчевим фоном. Такий колір традиційно асоціюється з будівництвом і ремонтною технікою, тому його використання цілком логічне.

Своє бачення кольорової схеми Китай демонструє і в інформаційних знаках. Так, синій квадрат із білим хрестом та перебинтованою рукою позначає пункт першої медичної допомоги.

Читайте також У Європі впроваджують новий дорожній знак: що він означає

Піктограма виглядає напрочуд наочно. У Європі медичні об'єкти зазвичай позначаються просто хрестом або символом лікарні без настільки деталізованих зображень. До речі, цей знак китайці запозичили з міжнародної системи виробничої безпеки.

Тут не потрібно знати китайську мову, бо медична піктограма практично повторює європейську, хоча елементи символіки дещо різні. Колаж Авто24



Де чекає "засада"

Деякі китайські знаки дійсно можуть спантеличити іноземця. Наприклад, у групі заборонних знаків трапляється символ зі стрілками, що, на перший погляд, виглядає доволі загадково. Насправді він означає заборону обгону для всіх багатоколісних моторних транспортних засобів.

Читайте також У Європі з'явився новий дорожній знак: що він означає

В українській системі для цього використовуються окремі знаки із силуетами легкового автомобіля або вантажівки. Китайці ж вирішили обійтися універсальним символом зі стрілками.

Не напружуйте мізки, це – звичайний китайський знак заборони обгону, просто тут не намалювали машинки в чорній та червоній гамі кольорів, як це зроблено в українських ПДР. Колаж: Авто24

Не менш незвичним виглядає знак мінімальної швидкості. На синьому тлі розміщена біла чверть кола та цифрове значення швидкості. Для європейського водія такий дизайн може здатися дивним, однак зміст простий: рухатися потрібно не повільніше за вказану швидкість.

Зверніть увагу на портал над китайською дорогою, де на зеленому фоні щитів добре видно: праворуч – мінімальна швидкість, а ліворуч – максимальна. Колаж: Авто24

Замість післямови

Загалом іноземному водієві не обов'язково знати китайську мову, щоб орієнтуватися в місцевих дорожніх знаках. Написів з ієрогліфами небагато, але їх потрібно знати. Зазвичай те значення за контекстом підказує піктограма.

Однак перед поїздкою варто ознайомитися з основами китайських ПДР.