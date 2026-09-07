Ринок електромобілів в Україні зріс на 7,8%: що українці купували у серпні

У серпні в Україні придбали або вперше зареєстрували 9 074 легкові електромобілі. За даними Інституту досліджень авторинку, це на 656 машин, або 7,8%, більше, ніж за зіставний період липня, але водночас на 2 369 авто, або 20,7%, менше, ніж у серпні 2025 року.

Український ринок електромобілів поступово оживає

Серпневий результат показує, що після різкого падіння ринок електромобілів почав відновлюватися, хоча до торішніх обсягів йому ще далеко. Для порівняння, у грудні 2025 року українці придбали рекордні 35 167 електромобілів, а після різкого січневого провалу місячні обсяги стабілізувалися переважно в межах 8-10 тисяч машин.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У липні було 8 814 електромобілів, а в серпні вже 9 074. Тобто за місяць ринок додав майже 300 машин, якщо дивитися на повні місячні показники, а за зіставний період приріст становив 656 автомобілів.

При цьому структура ринку помітно змінилася. Нових електромобілів українці купують значно менше, а основний рух відбувається на вторинному ринку. Auto24 вже писав про те, як після повернення ПДВ внутрішні перепродажі стали головним джерелом продажів електромобілів.

Вживані електромобілі дали дві третини приросту

Найцікавіше у серпневій статистиці відбувається не із загальною кількістю машин, а з тим, звідки вони взялися.

Із додаткових 656 електромобілів 434 припали на перші реєстрації машин з пробігом, привезених з-за кордону. Це 66,2% усього місячного приросту.

Ще 112 автомобілів додали внутрішні перепродажі, а 110 - перші реєстрації нових електромобілів.

У результаті внутрішній вторинний ринок залишився найбільшим сегментом. На нього припало 4 957 операцій, або 54,6% усіх серпневих продажів електромобілів. Ще 3 613 машин, або 39,8%, українці привезли з-за кордону вже вживаними. На нові електромобілі припало лише 504 реєстрації, або 5,6%.

Тобто майже 95% усіх операцій припали на електромобілі, які вже були у чиємусь користуванні.

Частка електромобілів зросла до 9,3%

На тлі загального авторинку електромобілі у серпні сформували 9,3% відповідних операцій. У липні було 8,3%, а рік тому - 10,8%.

Найбільша частка електромобілів традиційно припала на імпорт вживаних машин. Тут BEV зайняли 17% усіх перших реєстрацій імпортованих легковиків. Для внутрішніх перепродажів частка становила 7%, а серед нових автомобілів - 10,5%.

Цікаво, що частка електромобілів серед нових машин за місяць помітно підросла, хоча сам сегмент залишається дуже малим. У серпні вперше зареєстрували 504 нових електрокари проти 394 у зіставному періоді липня.

Водночас торішній показник був у рази вищим. Річне падіння нових електромобілів становить 74,1%. Для імпортованих вживаних машин спад дещо менший, але теж дуже суттєвий - 38,9%.

На цьому тлі внутрішній ринок виглядає найстабільніше. Кількість перепродажів електромобілів, які вже перебувають в Україні, за рік зросла на 38,2%.

Tesla залишається головною маркою

За марками лідерство знову утримала Tesla. У серпні українці провели 2 342 операції з автомобілями цієї марки, що забезпечило їй 25,8% ринку.

На другому місці Nissan із 1 227 електромобілями, а третю позицію посів Volkswagen із 745 машинами. Разом ці три марки сформували майже половину всього серпневого ринку.

Далі розташувалися Kia з 638 автомобілями, Hyundai з 610, Chevrolet з 474, Renault з 402, BYD з 374 та Audi з 339.

До першої десятки вперше за цей період увійшов Zeekr. Китайський бренд у серпні показав 247 автомобілів і витіснив із десятки BMW.

Загалом перша десятка марок контролювала 81,5% українського ринку електромобілів.

Nissan Leaf повернув собі перше місце

Якщо дивитися не на бренди, а на конкретні моделі, ситуація цікавіша. Після короткої паузи перше місце знову забрав Nissan Leaf.

У серпні таких автомобілів зареєстрували 1 087, що на 13,6% більше, ніж у липні. Другим став Tesla Model 3 з 1 044 машинами, а третє місце посіла Tesla Model Y з 910 автомобілями.

Разом ці три моделі забезпечили 33,5% усього українського ринку електромобілів.

Далі розташувалися Volkswagen e-Golf із 334 машинами, Renault Zoe з 333, Kia Niro з 295, Tesla Model S з 283, Chevrolet Bolt EV та Opel Ampera-e з 279, Hyundai Ioniq 5 з 249 і Volkswagen ID.4 з 248 автомобілями.

При цьому лідер залежить від сегмента. На внутрішньому ринку перше місце утримує Nissan Leaf із 632 перепродажами. Серед імпортованих електромобілів з пробігом найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y - 498 машин.

А ось серед нових електромобілів ситуація зовсім інша. Тут лідером став китайський BYD Sea Lion 06 зі 102 реєстраціями.

Auto24 уже звертав увагу на цю зміну структури ринку: у липні Tesla Model 3 випередила Nissan Leaf, а серед імпортованих вживаних електромобілів Tesla Model Y залишалася найпопулярнішою.

Китайські електромобілі поступово захоплюють сегмент нових авто

У рейтингу нових машин китайські бренди вже фактично сформували окрему реальність.

Після BYD Sea Lion 06 йдуть Zeekr 001 та Zeekr 7X, а також MG4. П'ятірку доповнює Toyota bZ4X.

Для українського ринку це важливий сигнал. Якщо кілька років тому сегмент нових електромобілів асоціювався насамперед із Tesla, Volkswagen, Nissan та іншими великими світовими брендами, тепер дедалі більше місця займають китайські виробники.

При цьому на вторинному ринку ситуація поки зовсім інша. Там продовжують домінувати моделі, які масово завозили в Україну в попередні роки.

Електромобілі стають старшими

Ще одна помітна зміна стосується віку автомобілів.

У серпні 5 289 електромобілів, або 58,3% ринку, були молодшими за шість років. У липні цей показник становив 58,6%, а рік тому - 67,3%.

Тобто частка відносно свіжих електрокарів поступово зменшується, тоді як старших машин стає більше.

Електромобілі віком до двох років становили 20,7% серпневого ринку, машини віком від трьох до п'яти років - ще 37,6%. На автомобілі віком 6-10 років припало 28,5%, а ще 13,2% становили машини віком від 11 років.

Середній вік електромобіля, який купували або вперше реєстрували в Україні у серпні, становив 5,5 року, медіанний - 5 років.

Ця тенденція логічна на тлі зміни податкових умов. Нові електромобілі стали дорожчими для українського покупця, тому попит дедалі більше зміщується до машин, які вже їздять українськими дорогами або можуть бути привезені з-за кордону за нижчою ціною.

До того ж на вторинному ринку поступово формується широкий вибір електрокарів різного віку. Раніше Auto24 аналізував, чому вживані електромобілі можуть стати одним із найцікавіших сегментів українського авторинку у 2026 році.

Ринок росте, але це поки не повернення до рівня 2025 року

Серпень дав українському ринку електромобілів позитивний сигнал: плюс 7,8% за місяць і зростання внутрішніх перепродажів на 38,2% у річному вимірі. Але назвати це повноцінним відновленням поки складно.

Головна причина - величезний розрив із торішніми показниками. Загальний ринок менший на 20,7%, імпорт вживаних електромобілів просів майже на 39%, а продажі нових машин обвалилися більш ніж утричі.

Фактично український ринок зараз перебудовується навколо вже наявного парку електромобілів. Власники продають машини всередині країни, покупці шукають доступніші вживані варіанти, а імпорт електрокарів з пробігом поступово відновлюється.

Тому серпневі 9 074 автомобілі - це радше ознака стабілізації після податкового шоку, ніж повернення до колишнього електромобільного буму. І поки нові електрокари залишаються дорогими, саме вторинний ринок, схоже, буде головним місцем, де українці шукатимуть електромобілі.