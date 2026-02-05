Ринок вантажівок у січні: стагнація чи стабільність?

У січні на українському ринку нових комерційних автомобілів, до яких належать вантажні та спеціалізовані транспортні засоби, було реалізовано 946 одиниць техніки. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

У річному вимірі ринок продемонстрував незначне скорочення. Порівняно із січнем минулого року обсяги продажів нових комерційних авто зменшилися на 3 відсотки. Така динаміка свідчить про відносну стабільність сегмента на тлі загальних економічних та логістичних викликів, з якими стикається бізнес.

Лідери ринку

За підсумками місяця перше місце за кількістю реалізованих нових комерційних автомобілів зберегла марка Renault. Проте продажі бренду істотно знизилися у порівнянні з минулим роком і склали 157 одиниць, що на 29 відсотків менше, ніж у січні 2025 року.

Другу позицію посів Citroen із результатом 94 проданих авто. Бренд продемонстрував позитивну динаміку, збільшивши продажі на 21 відсоток у річному вимірі.

Третє місце дісталося Peugeot, який показав один із найвищих темпів зростання серед лідерів ринку. У січні було реалізовано 93 автомобілі, що на 221 відсоток більше, ніж роком раніше. Такий стрибок може свідчити як про ефект низької бази порівняння, так і про активізацію корпоративних закупівель.

Четверту позицію зайняв китайський бренд JAC із результатом 66 проданих автомобілів. Продажі зросли на 89 відсотків, що підтверджує поступове зміцнення позицій китайських виробників у сегменті комерційної техніки.

Замикає п’ятірку лідерів FIAT, який реалізував 60 нових комерційних авто. У річному вимірі бренд наростив продажі на 30 відсотків.

Загальні тенденції

Аналітики відзначають, що ринок нових вантажівок і спецтехніки в Україні залишається чутливим до інвестиційної активності бізнесу, державних і муніципальних закупівель, а також до доступності фінансування. Незначне падіння загального обсягу продажів на тлі різкого зростання окремих брендів свідчить про перерозподіл попиту всередині сегмента, а не про його системну кризу.